التعريفة الجديدة في أسوان عقب زيادة المنتجات البترولية

عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود .

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجارى تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد ، فضلاً عن مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز.

وشدد على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس ، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق للوقوف على توافر السلع وعدم إستغلال بعض التجار لزيادة أسعارها .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة ، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت ، فضلاً عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة .

وبالتوازى تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان ، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل.

التعريفة الجديدة

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بالإبلاغ عن أي مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة حيث أن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقدة بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية .

جدير بالذكر بأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة أسعار البنزين بأنواعه ، والسولار ، وغاز تموين السيارات ، وأسطوانات البوتاجاز وذلك على النحو التالى : حيث أنه بالنسبة لبنزين 95 من 19 جنيه إلى 21 جنيه للتر ، أما البنزين 92 من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيها، وبالنسبة لبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه ، والسولار من 15.50 جنيه إلى 17.50 جنيه للتر .

وغاز تموين السيارات من 7 جنيه إلى 10 جنيه ، فيما وصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى من 200 جنيه إلى 225 جنيه ، وكذلك أسطوانة البوتاجاز التجاري من 400 جنيه إلي 450 جنيه .