محافظ أسوان يوجه برصف منطقة إنتظارجرارات القصب قبل موسم العصير

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإعداد دراسة لرصف المنطقة المخصصة لإنتظار جرارات القصب بمسافة 2 كم الملاصقة لسور مصانع سكر كوم أمبو بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة بالبلاطات الخرسانية حتى يتسنى تحملها للأوزان الخاصة بهذه الجرارات ، على أن يتم نهو هذه الأعمال قبل إنطلاق موسم العصير فى يناير القادم .

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لمحافظ أسوان من أمام بوابة مصانع سكر كوم أمبو لمتابعة آلية حركة دخول وخروج جرارات القصب إلى المصانع ، والتى كانت تتسبب فى تعطيل الحركة المرورية على طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، وأيضاً بشارع بورسعيد فى الجانب الشرقى للمدينة ، ولاسيما الأتوبيسات السياحية حيث تشهد يومياً دخول وخروج ما يقرب من ألف جرار محمل بمحصول القصب من مختلف قرى ومراكز المحافظة .

وخلال جولته برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والكيميائى عادل فرغلى رئيس قطاع مصانع السكر والخشب الحبيبى بكوم أمبو ، وطه حسين رئيس المدينة .

جولة ميدانية

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تيسير حركة دخول الجرارات وخروجها بشكل منظم لتفادى أى تكدسات على الطرق المؤدية إلى المصانع ، مع تطبيق منظومة إنسيابية مرورية فعالة تضمن سرعة التفريغ وتحميل المحصول فى التوقيتات المحددة دون تعطيل أو تأخير ، موجهاً بأهمية التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد الميدانى على الطرق الزراعية ومداخل المصانع لمتابعة الحركة المرورية بشكل لحظى ، وإتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أى إختناقات قد تعطل عملية التوريد .

وكلف المحافظ بضرورة تأمين الطرق لمنع وقوع الحوادث من خلال نشر اللافتات الإرشادية وتكثيف الإضاءة فى المناطق المظلمة ، إلى جانب إلزام السائقين بالسرعات المقررة وإتباع تعليمات السلامة المرورية أثناء النقل حفاظاً على أرواحهم وسلامة المواطنين ، وخاصة أن المحافظة تولى أهمية خاصة لموسم القصب بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية التى تمثل مصدر دخل رئيسى لآلاف المزارعين ، وأن الدولة تعمل على تقديم كل أوجه الدعم لتيسير عمليات التوريد والتصنيع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة .