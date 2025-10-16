محافظ أسوان: نولي اهتمامًا ملحوظًا باستثمار أصول المحافظة لتعظيم العائد السياحي والموارد الذاتية|صور

أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا باستثمار أصولها بالشكل الأمثل، من خلال إعادة توظيف المشروعات الخدمية والسياحية لتعظيم العائد السياحي والموارد الذاتية، مشيرًا إلى أن هذا النهج في الجمهورية الجديدة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية لقطاع السياحة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة فندق "عروس النيل" بكورنيش النيل بمدينة أسوان، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التحديث الشامل، والتي تمت وفقًا لمعايير فندقية عالمية، وبإشراف من إحدى الشركات المتخصصة والمشهود لها بالكفاءة في مجال الإدارة الفندقية.



وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير شملت زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 24 غرفة، لتضاف إلى الطاقة الاستيعابية الفندقية بالمحافظة بما يواكب النمو في الحركة السياحية على مدار العام، مع الحفاظ على الطابع التراثي المميز لأسوان.



وأضاف أن الفندق يضم قاعة مؤتمرات نموذجية بسعة 252 مقعدًا مجهزة بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة والعروض البصرية، إلى جانب مسرح متكامل وشاشة عرض رئيسية لاحتضان الفعاليات الفنية والثقافية والعروض الوثائقية، فضلًا عن قاعة فاخرة لكبار الزوار، والمدخل الرئيسي للفندق، وقاعة "البلكون VIP" المطلة على المسرح.



كما أشار إلى تجهيز غرف التحكم في الصوتيات وأنظمة المراقبة الحديثة، وتطوير المطبخ والمطعم الرئيسيين لتقديم خدمات راقية للنزلاء والزوار من مختلف الجنسيات، بما يعزز من تنشيط السياحة والمؤتمرات والفعاليات الثقافية، ويُضيف منشأة جديدة تُجسد الوجه الحضاري والجمالي لزهرة الجنوب.

