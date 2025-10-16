أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الخميس 16-10-2025

نستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان اليوم الخميس الموافق : 16 /10 /2025.

أسعار الخضراوات:

تتراوح أسعار الطماطم للكيلو 15 و 25 جنيهًا للكيلو على حسب جودتها.

كيلو البطاطا 10 جنيهًا.

الجزر 15 جنيهًا.

البطاطس 10 جنيهًا للكيلو.

الخيار 15 جنيهًا.

الملوخية سعرها 10 جنيهًا.

البامية الزيرو بـ 50 جنيه.

وتراوح سعر البصل 12.5 جنيهًا للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر.

والباذنجان 10 جنيهًا.

والباذنجان الأبيض الحشو بـ 15 جنيهًا.

والفلفل الأخضر 20 جنيهًا.

والفلفل الشطة بـ15 جنيهًا.

والفلفل الألوان 50 جنيهًا.

والكوسة الحشو بـ 20 جنيهًا.

والثوم البلدى 130جنيه.

والليمون 30 جنيهًا.

والبنجر 10 جنيهاً.

أسعار الفاكهة:

سعر كيلو البلح البارحى من 50جنيهًا.

والبلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره مابين 20 و25 جنيهًا.

وسعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

والعنب 35 جنيهًا.

والتفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ100جنيه للكيلو.

والكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

والموز البلدي 25 جنيهًا للكيلو.

والمانجو 50 جنيهاً.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.