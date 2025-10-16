قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: مصنع سكر كوم أمبو من القلاع الصناعية العريقة لقيمته الاقتصادية والتاريخية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن مصنع سكر كوم أمبو يعتبر من أهم القلاع الصناعية العريقة فى مصر، لما يمثله من قيمة اقتصادية وتاريخية كبرى تمتد لعقود طويلة.

وقال إسماعيل إن هذا الصرح الصناعى العريق ساهم وما زال يساهم فى دعم الإقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، ولهذا فإن الدولة تولى اهتماماً بهذا الصرح ورفع كفاءته الإنتاجية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المنتجات الاستراتيجية.

مصنع سكر 

وخلال جولته بالمصنع، استمع المحافظ لشرح من الكيميائى عادل فرغلى، رئيس قطاع مصانع السكر والخشب الحبيبى بكوم أمبو، والذى أشار إلى أن المصنع يضم أحدث الأجهزة لبلورة السكر فى العالى، وهى التى تتمثل فى أجهزة الطبخ المستمر بإجمالى 6 أجهزة، ليكون المصنع بذلك نموذجاً ناجحاً لتكامل منظومة الإنتاج بدءاً من توريد محصول القصب وحتى مراحل التصنيع النهائية.

وأضاف أن المصنع يقوم بتعبئة السكر وينتج ربع الإنتاج المحلى بإجمالى 200 ألف طن من السكر سنوياً، ويعتبر هذا الصرح الصناعى من أكبر المصانع، حيث يقوم بعصير 2 مليون طن من قصب السكر على مدار العام، ويتم تطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية داخل خطوط التشغيل منذ إنشائه فى عام 1912، وعقب تنفيذ مشروع التأهيل فى عام 2010، ليواكب أحدث الأنظمة العالمية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

