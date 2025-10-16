زيادة لإشغالات السياحة مع انطلاق حدث تعامدالشمس على وجه رمسيس جنوب أسوان..صور

مع انطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان ، تشهد الحركة السياحية زيادة فى معدلات الإشغال ، وخاصة أن هذا الحدث العالمى الفريد سيكون فى فجر يوم الأربعاء الموافق : 22/10/2025 ، وهو اليوم الذى يشهد تدفق للأفواج السياحية من مختلف جنسيات دول العالم .

وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس هى ظاهرة فلكية لا تتكرر سوى مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير، وقد إستعدت مدينة أبوسمبل لاستقبال هذا الحدث العالمى وهو تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى قدس أقداس معبده الكبير بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان.

فقد أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز مدينة أبو سمبل السياحية وتزيينها لتكون فى أبهى صورها لاستضافة الضيوف من الزائرين المصريين والأفواج السياحية أثناء مشاركتهم فى فعاليات الإحتفال بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى22 أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى فى ظل التنسيق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، سيتم تنظيم مجموعة من العروض الفنية والفلكلورية لفرق الفنون الشعبية بأسوان والمحافظات المشاركة بالفعاليات خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر بما يعكس التراث ويبرز التنوع الثقافى المصرى الذى يقام بمدينة أبو سمبل السياحية للاحتفال بظاهرة التعامد التى تحظى بمتابعة دولية واسعة، وتشكل عامل جذب للسياحة الثقافية والأثرية بما يعزز من مكانة أسوان كواحدة من أبرز المقاصد السياحية على خريطة العالم.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تكاتف جهود كافة القطاعات الخدمية والجهات التنفيذية بدءًا من رفع كفاءة الطرق فى طريق المطار وصولًا لطريق المعبد بطول 2.5 كم وبعرض 9 أمتار حيث تم تنفيذ أعمال الرصف بواسطة مديرية الطرق بقيادة المهندس محمد فتحى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية بتكلفة 18.5 مليون جنيه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة والتجميل والتطوير من خلال الوحدة المحلية بقيادة عادل مرغنى بما يساهم فى تهيئة المناطق المحيطة بالمعبد لاستقبال الآلاف من الزوار.

تعامد الشمس

وفى السياق نفسه عقد نائب المحافظ إجتماع مع كافة الجهات المختصة لتحديد المهام والمسئوليات لنجاح فعاليات هذا الحدث العالمى الفريد والظهور بالشكل المشرف والراقى على أكمل وجه، والتأكيد على أهمية تأكيد جاهزية الفنادق والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى المواقع الخدمية، مع تشكيل لجنة فنية للمرور على الفنادق والمطاعم والمجمعات الاستهلاكية والأسواق للتأكد من صلاحية وجودة الأغذية والمشروبات وكافة السلع والمنتجات المتنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى تحدث مرتين سنويًا فى 22 فبراير و22 أكتوبر، وتشهد خلالها مدينة أبو سمبل توافد آلاف السائحين والزائرين من داخل مصر وخارجها لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة التى تجسد عظمة الإبداع المصرى القديم وقدرته على الجمع بين الفن والعلم والفلك والهندسة فى وقت واحد داخل المعبد الذى شيده الملك رمسيس الثانى قبل آلاف السنين.