قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
معايير الحج وتوطين صناعة الدواء..وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي عددا من الملفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زيادة لإشغالات السياحة مع انطلاق حدث تعامدالشمس على وجه رمسيس جنوب أسوان..صور

تعامد الشمس
تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

مع انطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان ، تشهد الحركة السياحية زيادة فى معدلات الإشغال ، وخاصة أن هذا الحدث العالمى الفريد سيكون فى فجر يوم الأربعاء الموافق : 22/10/2025 ، وهو اليوم الذى يشهد تدفق للأفواج السياحية من مختلف جنسيات دول العالم .

وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس هى ظاهرة فلكية لا تتكرر سوى مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير، وقد إستعدت مدينة أبوسمبل لاستقبال هذا الحدث العالمى وهو تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى قدس أقداس معبده الكبير بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان.

فقد أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز مدينة أبو سمبل السياحية وتزيينها لتكون فى أبهى صورها لاستضافة الضيوف من الزائرين المصريين والأفواج السياحية أثناء مشاركتهم فى فعاليات الإحتفال بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى22 أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى فى ظل التنسيق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، سيتم تنظيم مجموعة من العروض الفنية والفلكلورية لفرق الفنون الشعبية بأسوان والمحافظات المشاركة بالفعاليات خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر بما يعكس التراث ويبرز التنوع الثقافى المصرى الذى يقام بمدينة أبو سمبل السياحية للاحتفال بظاهرة التعامد التى تحظى بمتابعة دولية واسعة، وتشكل عامل جذب للسياحة الثقافية والأثرية بما يعزز من مكانة أسوان كواحدة من أبرز المقاصد السياحية على خريطة العالم.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تكاتف جهود كافة القطاعات الخدمية والجهات التنفيذية بدءًا من رفع كفاءة الطرق فى طريق المطار وصولًا لطريق المعبد بطول 2.5 كم وبعرض 9 أمتار حيث تم تنفيذ أعمال الرصف بواسطة مديرية الطرق بقيادة المهندس محمد فتحى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية بتكلفة 18.5 مليون جنيه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة والتجميل والتطوير من خلال الوحدة المحلية بقيادة عادل مرغنى بما يساهم فى تهيئة المناطق المحيطة بالمعبد لاستقبال الآلاف من الزوار.

تعامد الشمس

وفى السياق نفسه عقد نائب المحافظ إجتماع مع كافة الجهات المختصة لتحديد المهام والمسئوليات لنجاح فعاليات هذا الحدث العالمى الفريد والظهور بالشكل المشرف والراقى على أكمل وجه، والتأكيد على أهمية تأكيد جاهزية الفنادق والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى المواقع الخدمية، مع تشكيل لجنة فنية للمرور على الفنادق والمطاعم والمجمعات الاستهلاكية والأسواق للتأكد من صلاحية وجودة الأغذية والمشروبات وكافة السلع والمنتجات المتنوعة. 

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى تحدث مرتين سنويًا فى 22 فبراير و22 أكتوبر، وتشهد خلالها مدينة أبو سمبل توافد آلاف السائحين والزائرين من داخل مصر وخارجها لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة التى تجسد عظمة الإبداع المصرى القديم وقدرته على الجمع بين الفن والعلم والفلك والهندسة فى وقت واحد داخل المعبد الذى شيده الملك رمسيس الثانى قبل آلاف السنين.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

بنيامين نتنياهو

بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يشهد أولى فعاليات بيت الشعر المصاحبة لمعرض الكتاب بأمسية وطنية بعنوان "من سجلّ البطولة"

محافظ الأقصر يشهد أولى فعاليات بيت الشعر المصاحبة لمعرض الكتاب

بيطري الأقصر يضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بيطري الأقصر يضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط

محافظ أسيوط : إجراءات صارمة ضد المركبات غير الآمنة وتوجيهات عاجلة لتأمين المصارف وتحسين الخدمات|صور

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد