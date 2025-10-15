أسوان.. 67 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025

تلقت لجنة طلبات أوراق المرشحين لمجلس النواب بمحافظة أسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف الله أوراق نحو 67 مرشح لخوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد تلقى أوراق 13 مرشحا خلال اليوم الأخير للتقديم.

وأكد المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس لجنة تلقى الطلبات لمرشحى مجلس النواب 2025 بأنه تم تقديم كافة التسهيلات لتلقى طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية، وأنه سيتم إنتظار الطعون بعد إعلان الأسماء لمدة 3 أيام، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 23 أكتوبر 2025.

انتخابات مجلس النواب

وكان 13مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2025، بمحكمة أسوان، فى آخر أيام تلقى طلبات الترشيح من بينهم سيدة.

وجاءت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بمحكمة أسوان الابتدائية تحت رئاسة المستشار إيهاب عبدالفتاح خلف الله رئيس المحكمة ، وعضوية عدد من المستشارين ، بجانب عدد من الموظفين المسئولين عن تقديم أوراق المرشحين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبعد تقديم 9 مرشحين جدد لأوراقهم لخوض انتخابات النواب بلغ عدد الإجمالى لـ 67 مرشح منذ أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتي اليوم الثلاثاء، ويعتبر اليوم السابع وقبل الأخير، حسب المدة التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء إجمالى الأشخاص الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب لعام 2025 فى أسوان كالتالى: دائرة أسوان ودراو الدائرة الأولى 18مرشح.

أما الدائرة الثانية وهى دائرة مركز كوم أمبو، استقر عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات النواب عند نفس الرقم وهو: 4 مرشحين، وجميعهم تقدموا فى اليوم الأول فقط، ولم يكن هناك أى مرشحين أخرين يتنموا لهذه الدائرة تقدموا بأوراقهم حتى الآن.

أما الدائرة الثالثة وهى دائرة نصر النوبة، وصل عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات حتي الآن لـ 16مرشح.

أما الدئرة الرابعة والأخيرة، وهى دائرة مركز إدفو تقدم فيها 16 مرشح حتى الآن.

الجدير بالذكر أنه تختتم لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومقرها محكمة أسوان الابتدائية على كورنيش النيل، أعمالها اليوم الأربعاء حسب المواعيد المقررة لاستقبال طلبات المرشحين فى الانتخابات التى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.