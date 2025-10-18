حمدي رزق: مصر تعرضت لحملة إلكترونية استخباراتية بسبب معبر رفح.. فيديو

قال الإعلامي حمدي رزق، إن مصر تعرضت لحملة إلكترونية فيما يخص معبر رفح، هذه الحملة باطلة زائفة موهومة تم تصنيعها في أقبية استخباراتية وتم تحميلها لذئاب حية تهاجم السفارات وذئاب إلكترونية تحمل فيديوهات السفارات لانتشارها.

وأضاف حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» والمذاع على قناة صدى البلد، أننا في هذا الإطار نحتاج إلى قبة حديدية من المعلومات اليقينية والمعلومات تصدر على وقتها بدون تأخير لأن التأخير يكلف الكثير.

وأشار إلى أن مراسلة شبكة سي إن إن لما ذهب مع وزير الخارجية إلى معبر رفح، غيرت رؤية ناس كتير من حولها.

خطر الذكاء الاصطناعي

وقال الإعلامي حمدي رزق، إن الذكاء الاصطناعي يستخدم في تغيير الحقائق، منوها أن مشهد زوجة ماكرون وهي تصفعه في الطائرة، وجدنا بعدها فيديو بالذكاء الاصطناعي لاستكمال المشاجرة بينهما على سلم الطائرة.

وأضاف حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» والمذاع على قناة صدى البلد، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ينشئ فيديوهات لرؤساء دول يلقون بيانات بأصواتهم.

وأوضح أن المحاكم حاليا قد تستقبل فيديوهات لمتهمين وهم أبرياء ولا علاقة لهم بهذه الفيديوهات والتي تعتبر حرز ضمن قضايا متهمين فيها.

وأشار إلى أن الغرب لم يفطن حتى الآن إلى كيفية مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي وقدرته على تغيير الحقائق وتضليلها.