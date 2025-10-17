هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل

قال تامر إمام، مؤسس منصة «Followist» للاقتصاد الرقمي، إن مصر لديها هاكرز محترفين، وأنا أعرف شاب في عمر العشرين وكانت لديه شركة ناشئة وتم تمويلها بمبلغ 10 مليون دولار.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» والمذاع على قناة صدى البلد، أنني تحاورت مع هذا الشباب وسبب إيمان المستثمر بفكرة هذه الشركة، وأخبرني بأن لديه فريق مبرمجين مصريين، يدخلون على مواقع الشركات واكتشاف الثغرات في هذه المواقع ثم إخبار الشركات بالثغرات والحلول والاتفاق على التعاون والعمل سويا.

وأشار إلى أنه بالفعل اكتشف ثغرات في مواقع شركات كبيرة في مصر وبالفعل ذهب إليهم وتم العمل بينه وبين هذه الشركات باشتراك شهري، لمساعدة الشركات لكيفية حل هذه المشكلات والثغرات.

وتابع: لا يوجد فرق بين الهاكرز والمبرمج التقني، فكلاهما يجمعما الذكاء وحل المشاكل واكتشاف الثغرات، وهذا هو الفرق في مرجعية الشخص نفسه، وكيفية استخدام مهارته في الخير أم في الشر.