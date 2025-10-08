جوجل تطلق أوبال عالميا.. 15 دولة تستعد لاكتشاف ثورة جديدة في عالم البرمجة

أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق الوصول إلى تطبيقها "أوبال"، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات ويب صغيرة باستخدام أوامر نصية، ليشمل 15 دولة إضافية.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، أصبح تطبيق "أوبال" متاحا الآن في كندا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وإندونيسيا والبرازيل وسنغافورة وكولومبيا والسلفادور وكوستاريكا وبنما وهندوراس والأرجنتين وباكستان.

وفي منشور على مدونة جوجل، قالت ميغان لي، مديرة المنتج الأول في "جوجل Labs": "عندما أطلقنا تطبيق أوبال للمستخدمين في الولايات المتحدة، توقعنا أن يقوموا بإنشاء أدوات بسيطة وممتعة، لكننا لم نتوقع تلك الطفرة من التطبيقات العملية والمتطورة للغاية التي تم إنشاؤها. إبداع هؤلاء المستخدمين الأوائل جعلنا نعي شيئا مهما: يجب أن نوفر أوبال لمزيد من المبدعين حول العالم".

يعمل تطبيق "أوبال" عن طريق السماح للمستخدمين بإدخال وصف للتطبيق الذي يرغبون في إنشائه، ثم يستخدم التطبيق نماذج جوجل المختلفة لتحقيق ذلك.

وبعد أن يتم إنشاء التطبيق، يمكن للمستخدمين فتح لوحة التحرير لمراجعة وتخصيص سير العمل البصري، الذي يشمل المدخلات، المخرجات، وخطوات التوليد، كما يمكنهم النقر على أي خطوة لمراجعة أو تعديل النص المدخل، أو إضافة خطوات جديدة يدويا باستخدام شريط أدوات "أوبال".

كما يمكن للمستخدمين نشر تطبيقاتهم على الويب ومشاركة الرابط حتى يتمكن الآخرون من تجربتها باستخدام حساباتهم على جوجل.

إلى جانب التوسع، أعلنت جوجل عن تحسينات جديدة لتطبيق “أوبال”، حيث أكدت الشركة على أنها حسنت برنامج تصحيح الأخطاء، لكنه يظل خاليا من الأكواد البرمجية.

ويمكن للمستخدمين الآن تنفيذ خطوات سير العمل خطوة بخطوة داخل المحرر البصري أو تعديل خطوات معينة من خلال وحدة التحكم. تظهر الأخطاء في المكان الذي تحدث فيه، مما يوفر سياقا فوريا ويقلل من الحاجة للتخمين.

كما أعلنت جوجل عن تحسينات كبيرة في الأداء الأساسي لتطبيق "أوبال"، حيث كان يستغرق الأمر سابقا ما يصل إلى خمس ثوان أو أكثر لإنشاء تطبيق جديد، ولكنها عملت على تسريع العملية لتسهيل بدء الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المستخدمين الآن تشغيل الخطوات بشكل متواز، مما يسمح بتنفيذ سير العمل المعقدة التي تحتوي على عدة خطوات في وقت واحد.

مع إطلاق "أوبال" في الولايات المتحدة في يوليو الماضي، انضمت جوجل إلى قائمة متزايدة من المنافسين مثل "كانفا" و"فيغما" و"ريبلت"، الذين يعملون على تطوير أدوات تساعد المستخدمين غير التقنيين على تصميم نماذج التطبيقات دون الحاجة إلى كتابة أكواد.