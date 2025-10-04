قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق سماعة منزلية ثورية مدعومة بمساعد Gemini الذكي

Google Home Speaker
Google Home Speaker
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة جوجل Google، رسميا عن سماعتها المنزلية الذكية الجديدة Google Home Speaker، والتي تأتي بسعر تنافسي يبلغ 100 دولار، وتجمع بين التصميم العصري والتقنيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini AI، وذلك إلى جانب تكامل كامل مع خدمة Google Home Premium.


تأتي السماعة الجديدة من جوجل بتصميم دائري مدمج مغطى بنسيج ثلاثي الأبعاد، مع حلقة ضوئية ملونة أسفل المكبر تشير إلى حالة الاستماع، ما يمنحها مظهرا أنيقا يشبه إلى حد كبير سماعة HomePod mini من آبل، التي تباع بنفس السعر.

مواصفات سماعة جوجل Google Home Speaker


- خيارات الألوان: الأخضر، الوردي، الأبيض، والبني
- الصوت: صوت محيطي بزاوية 360 درجة مع توازن صوتي محسن
- الربط: إمكانية توصيل عدة سماعات لتجربة صوتية غامرة
وتتكامل السماعة مع مساعد Gemini for Home الذي يتيح محادثات صوتية طبيعية بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الجهاز حول مواضيع متنوعة مثل الطبخ، السفر، تنظيم الجداول، تعلم اللغات، وتشغيل الموسيقى.
- الخصوصية: زر فعلي لتعطيل الميكروفون ومنع الاستماع غير المرغوب فيه
- كما تقدم جوجل خدمة Google Home Premium كجزء من التجربة المتكاملة، حيث توفر إشعارات ذكية، أتمتة منزلية تعتمد على الأوامر الصوتية، وتحليل تسجيلات الكاميرات المنزلية لرصد الحزم البريدية، الأشخاص، الأبواب المفتوحة، وأجهزة الإنذار.
- السعر: 
1.اشتراك جوجل Home Premium Standard : يبلغ 10 دولارات شهريا / 100 دولار سنويا
2.اشتراك جوجل Home Premium Advanced:  تبلغ 20 دولارا شهريا / 200 دولار سنويا
- الخدمة مدمجة في اشتراكات Google AI Pro و Ultra
التحول من Nest Aware:
خدمة Google Home Premium ستحل محل Nest Aware، بينما سيظل مساعد Gemini for Home متاحا مجانا، باستثناء الميزات المتقدمة مثل Gemini Live، الأتمتة الذكية، والإشعارات الدقيقة.

