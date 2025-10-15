قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق|فيديو
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طبيب قلب: الذكاء الاصطناعي لن يقضي على الأطباء لكن سيحسن الأداء

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور أحمد جمال شعبان طبيب القلب والأوعية الدموية، أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيدا لأطباء القلب في الفترة المقبلة، موضحًا أنه ضد من يقول إن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الطبيب البشري، وأنه جاء ليحل محله.

وأضاف طبيب القلب، خلال حواره ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة المقبلة لن يكون هناك طبيب دون الذكاء الاصطناعي، ولن تكون هناك مهنة بالعالم دون ذكاء اصطناعي.

نسبة التشخيص تكون أعلى من الطبيب نفسه

 

ولفت إلى أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في فحوصات القلب العادية، وأنه يستخدم في رسم القلب، ويقوم بكتابة التشخيص بدقة عالية، وأن نسبة التشخيص تكون أعلى من الطبيب نفسه.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يقوم بقراءة كل شيء في القلب، أسرع من الطبيب، وأن السماعات الطبية الذكية توضح التشخيص السريع، فالذكاء الاصطناعي يوضح أمورا طبية كثيرة.

وأوضح أن الوقاية أهم من العلاج، موضحًا أن كل مواطن عليه معرفة المشكلات التي يعاني منها قبل أن تصبح أزمة ومشكلة صحية، وأن كل مواطن عليه أن يقوم بعمل تحليل سكر، وقياس الضغط مرة كل عام على الأقل.

 

المواطنون بعد سن الأربعين

 

ولفت إلى أن المواطنين بعد سن الأربعين عليهم الحفاظ على صحتهم وممارسة الرياضة، أو المشي على الأقل مدة لا تقل عن نصف ساعة يوميًا، لحرق الدهون والحفاظ على أجهزة الجسم.

الكسل وعدم الحركة أخطر من التدخين

 

وأشار إلى أن الكسل وعدم الحركة، أخطر من التدخين، ولذلك ننصح الكل بتناول الوجبات الطبيعية، والابتعاد عن الأكل السريع، وتناول الخضروات والفاكهة.

