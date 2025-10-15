طبيب قلب: الذكاء الاصطناعي لن يقضي على الأطباء لكن سيحسن الأداء

أكد الدكتور أحمد جمال شعبان طبيب القلب والأوعية الدموية، أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيدا لأطباء القلب في الفترة المقبلة، موضحًا أنه ضد من يقول إن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الطبيب البشري، وأنه جاء ليحل محله.

وأضاف طبيب القلب، خلال حواره ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة المقبلة لن يكون هناك طبيب دون الذكاء الاصطناعي، ولن تكون هناك مهنة بالعالم دون ذكاء اصطناعي.

نسبة التشخيص تكون أعلى من الطبيب نفسه

ولفت إلى أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في فحوصات القلب العادية، وأنه يستخدم في رسم القلب، ويقوم بكتابة التشخيص بدقة عالية، وأن نسبة التشخيص تكون أعلى من الطبيب نفسه.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يقوم بقراءة كل شيء في القلب، أسرع من الطبيب، وأن السماعات الطبية الذكية توضح التشخيص السريع، فالذكاء الاصطناعي يوضح أمورا طبية كثيرة.

وأوضح أن الوقاية أهم من العلاج، موضحًا أن كل مواطن عليه معرفة المشكلات التي يعاني منها قبل أن تصبح أزمة ومشكلة صحية، وأن كل مواطن عليه أن يقوم بعمل تحليل سكر، وقياس الضغط مرة كل عام على الأقل.

المواطنون بعد سن الأربعين

ولفت إلى أن المواطنين بعد سن الأربعين عليهم الحفاظ على صحتهم وممارسة الرياضة، أو المشي على الأقل مدة لا تقل عن نصف ساعة يوميًا، لحرق الدهون والحفاظ على أجهزة الجسم.

الكسل وعدم الحركة أخطر من التدخين

وأشار إلى أن الكسل وعدم الحركة، أخطر من التدخين، ولذلك ننصح الكل بتناول الوجبات الطبيعية، والابتعاد عن الأكل السريع، وتناول الخضروات والفاكهة.