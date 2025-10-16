هبوط جديد .. أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الخميس

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار انخفاضا ملحوظا بقيمة 24 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الخميس 16-10-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الخميس 16 أكتوبر 2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 47.60 جنيه.

سعر البيع: 47.70 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 31.11جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 33.88 جنيه.

سعر البيع: 34 جنيها.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الخميس 16 أكتوبر 2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 55.22 جنيه.

سعر البيع: 55.54 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 63.38 جنيه.

سعر البيع: 63.78 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 59.38 جنيه.

سعر البيع: 59.69 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 7.39 جنيه.

سعر البيع: 7.43 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 4.98 جنيه.

سعر البيع: 5.03 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 4.68 جنيه.

سعر البيع: 4.72 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الخميس 16 أكتوبر 2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 6.67 جنيه.

سعر البيع: 6.69 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر الشراء: 31.34 جنيه.

سعر البيع: 31.60 جنيه.