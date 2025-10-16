قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها
مدبولي: إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة بمصر تعزز مكانتها كوجهة آمنة للسياحة العالمية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
هبوط جديد .. أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الخميس
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان
مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هبوط جديد .. أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الخميس

أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار انخفاضا ملحوظا بقيمة 24 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الخميس 16-10-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الخميس 16 أكتوبر 2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 47.60 جنيه.

سعر البيع: 47.70 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 31.11جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري   اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 33.88 جنيه.

سعر البيع: 34 جنيها.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الخميس 16 أكتوبر 2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 55.22 جنيه.

سعر البيع: 55.54 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 63.38 جنيه.

سعر البيع: 63.78 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 59.38 جنيه.

سعر البيع: 59.69 جنيه.

سعر  كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 7.39 جنيه.

سعر البيع: 7.43 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 4.98 جنيه.

سعر البيع: 5.03 جنيه.

سعر كرون نرويجي  أمام  الجنيه المصري  اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 4.68 جنيه.

سعر البيع: 4.72 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الخميس 16 أكتوبر 2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 6.67 جنيه.

سعر البيع: 6.69 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس  16-10-2025:

سعر الشراء: 31.34 جنيه.

سعر البيع: 31.60 جنيه. 

فولفو V90
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
