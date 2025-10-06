قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة
إسرائيل ترحّل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إلى اليونان بعد احتجازها وتعذيبها
تراجع أسعار العملات الأجنبية في مصر
ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي
إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار
سقوط قذيفتين أُطلقتا من الجانب الإسرائيلي داخل الريف الغربي لمحافظة درعا
تلاوة فجر النصر.. حين صدح صوت الشيخ شبيب بآيات القتال من الحسين يوم 6 أكتوبر
الإسكان: طرح تكميلي جديد لوحدات المصريين بالخارج.. والإقبال فاق التوقعات
بقدرات مذهلة.. لوسيد إير تحطم الأرقام وتحقق لقب جديد
إطلاق نار عشوائي في سيدني يُصيب 20 شخصًا واعتقال مشتبه به
اقتصاد

تراجع أسعار العملات الأجنبية في مصر

علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر على مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار انخفاضا ملحوظا بقيمة 20 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 6-10-2025:، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 47.62جنيه.

سعر البيع: 47.72 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 31.38 جنيه.

سعر البيع: 31.56جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري   اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 34 جنيه.

سعر البيع: 34.23 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 55.78 جنيه.

سعر البيع: 56.10 جنيهًا.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 63.95 جنيه.

سعر البيع: 64.35 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 59.66 جنيه.

سعر البيع: 60.04 جنيه.

سجل سعر  كرون دنماركي أمام الجنيه المصري   اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 7.47 جنيه.

سعر البيع: 7.51 جنيه.

وبلغ سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري   اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 5.05 جنيه.

سعر البيع: 5.10 جنيه.

سجّل سعر كرون نرويجي  أمام  الجنيه المصري  اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 4.76 جنيه.

سعر البيع: 4.80 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 6.68 جنيه.

سعر البيع: 6.70 جنيه.

وسجّل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر الشراء: 32.21جنيه.

سعر البيع: 32.44 جنيه. 

