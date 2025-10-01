قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر الآن

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار واليورو والإسترليني تراجعا ملحوظا، فيما ارتفع الدولار الأسترالي والين الياباني، واستقرت عملات السويد والدنمارك والنرويج دون تغير.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام تعاملات اليوم، الأربعاء 1-10-2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 47.82 جنيه.

سعر البيع: 47.92 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 31.51 جنيه.

سعر البيع: 31.76جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 34.31 جنيه.

سعر البيع: 34.45 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 56.02 جنيه.

سعر البيع: 56.44 جنيهًا.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 64.25 جنيه.

سعر البيع: 64.78 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 59.86 جنيه.

سعر البيع: 60.43 جنيه.

سجل سعر  كرون دنماركي أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 7.50 جنيه.

سعر البيع: 7.56 جنيه.

وبلغ سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 5.07 جنيه.

سعر البيع: 5.11 جنيه.

سجّل سعر كرون نرويجي  أمام  الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 4.78 جنيه.

سعر البيع: 4.83 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 6.71 جنيه.

سعر البيع: 6.73 جنيه.

وسجّل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سعر الشراء: 32.26جنيه.

سعر البيع: 32.68 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار اليورو الين الياباني الجنيه الإسترليني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني-جوزيف عون

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

حماس

حماس: نرفض إدارة أي طرف دولي لغزة

أرشيفية

روسيا تعلق المفاوضات مع أوكرانيا

بالصور

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

مدير الاكاديمية العسكرية
مدير الاكاديمية العسكرية
مدير الاكاديمية العسكرية

فرح الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يمنحك فوائد عديدة

السرطان
السرطان
السرطان

في يومهم العالمي.. مواصفات يجب توافرها بسيارات كبار السن

سيارات كبار السن
سيارات كبار السن
سيارات كبار السن

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد