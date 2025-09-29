وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر خلال علي مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.
يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-9-2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.
سعر صرف الدولار في مصر يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:
سعر الشراء: 48.10 جنيه.
سعر البيع: 48.20 جنيه.
وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:
سعر الشراء: 31.36 جنيه.
سعر البيع: 31.57جنيه.
وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:
سعر الشراء:34.46 جنيه
سعر البيع: 34.59 جنيه
أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025:
سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:
سعر الشراء: 56.07 جنيه.
سعر البيع: 56.42 جنيهًا.
سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:
سعر الشراء: 64.11 جنيه.
سعر البيع: 64.64 جنيه.
وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:
سعر الشراء: 60.07 جنيه.
سعر البيع: 60.44 جنيه.
سجل سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:
سعر الشراء: 7.51 جنيه.
سعر البيع: 7.56 جنيه.
وبلغ سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025::
سعر الشراء: 5.07 جنيه.
سعر البيع:5.12 جنيه.
سجّل سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:
سعر الشراء: 4.78 جنيه.
سعر البيع: 4.83 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025:
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:
سعر الشراء: 6.73 جنيه.
سعر البيع: 6.75 جنيه.
وسجّل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:
سعر الشراء: 32.07جنيه.
سعر البيع: 32.26 جنيه.