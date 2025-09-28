سعر الدولار في مصر الآن

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر يوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي) نحو 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي المتحد لنحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، المصرف العربي، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، نكست، قطر الوطني، التعمير والإسكان، أبوظبي الأول ) نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك) نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( كريدى أجريكول، البركة، المصرف المتحد، تنمية الصادرات، الكويت الوطني) نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأحد

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة عند 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع..

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم

48.15 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

48.17جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم

50.31 جنيه.