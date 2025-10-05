تراجع جماعي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-10-2025، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع .

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في كريدي أجريكول 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.