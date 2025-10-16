قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية.. بيان من وزارة الصحة بعد معلومات مضللة حول أدوية خافضة للكولسترول
مادورو يتهم الـCIA بتدبير انقلابات في أمريكا اللاتينية ويطالب بإنهاء التدخلات الأمريكية
روسيا تبدأ إنتاج نسخة متقدمة من دبابة T-90M بحلول 2026
ترامب يعلن لقاء مودي في قمة آسيان: علاقات ممتازة رغم الخلافات الأخيرة
وزير الخارجية يعقد لقاءات إعلامية لعرض جهود مصر بإنهاء حرب غزة وقمة السلام
وقف إطلاق نار مؤقت بين باكستان وأفغانستان بعد اشتباكات حدودية دامية
الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها
مدبولي: إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة بمصر تعزز مكانتها كوجهة آمنة للسياحة العالمية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
هبوط جديد .. أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الخميس
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
روسيا تبدأ إنتاج نسخة متقدمة من دبابة T-90M بحلول 2026

دبابة القتال T-90M
دبابة القتال T-90M
علي صالح

ذكرت مجلة "ميلتاري ووتش" (Military Watch Magazine) الأمريكية أن الجيش الروسي يستعد للحصول على نسخة مطوّرة جديدة من دبابة القتال T-90M بحلول عام 2026، في إطار خطة تحديث شاملة للمعدات العسكرية الروسية تهدف إلى رفع الكفاءة القتالية وتحسين قدرات المناورة في ساحات المعارك الحديثة.

وأوضحت المجلة أن المجمع الصناعي العسكري الروسي يعمل حالياً على تطوير نموذج محسّن من الدبابة يتضمن تعديلات جوهرية في التصميم وحجرة القتال ونظام القيادة، إلى جانب تحسينات كبيرة في منظومة الرؤية والتحكم. ومن المتوقع أن تخرج أول دفعة مكونة من عشر دبابات من خطوط الإنتاج في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2026.

ووفق التقرير، فإن النسخة الجديدة ستحصل على ناقل حركة مطور وشاشات عرض رقمية عالية الدقة تمنح الطاقم مجال رؤية أوسع لساحة القتال، بالإضافة إلى قدرة أفضل على المناورة في الاتجاهات الخلفية. كما لم يُحسم بعد ما إذا كانت الدبابات العاملة حالياً من طراز T-90M سيتم ترقيتها إلى النسخة الجديدة أم استبدالها بالكامل.

وأضافت المجلة أن T-90M، التي دخلت الخدمة عام 2020، مثّلت نقطة تحول في تطوير الدبابات الروسية، إذ كانت أول دبابة تتفوق على النماذج السوفيتية السابقة بفضل دمج نظام الدفاع النشط “أرينا-إم” وتقنيات الدرع الديناميكي “ريلكت”، إلى جانب منظومات التسديد الحراري من الجيل الثالث ومدفع مطور مزود بآلية تلقيم آلية جديدة تزيد من سرعة الإطلاق وقدرة الاختراق.

ومن أبرز التغييرات التي ستشهدها النسخة القادمة، وفقاً للمجلة، فصل الذخيرة عن مقصورة الطاقم لرفع مستوى الأمان أثناء المعارك، وهو ما يعد استجابة مباشرة للدروس المستخلصة من العمليات العسكرية الروسية الأخيرة.

ويرى خبراء عسكريون أن إطلاق النسخة الجديدة من T-90M يعكس توجهاً روسياً نحو تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية في ظل العقوبات الغربية المفروضة، وسعي موسكو إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسلحة المتقدمة. كما يُتوقع أن تسعى روسيا إلى تسويق النسخة المطوّرة خارجياً، خاصة للدول التي تعتمد على أسلحتها التقليدية في آسيا والشرق الأوسط.

