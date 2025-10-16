حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، نقلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب الصعيد، ومعتدل ليلاً، يميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

كما حذرت الهيئة من تشكل شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، شمال الصعيد، مدن القناة ووسط سيناء، وذلك خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً.

وأشار البرنامج إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ومدينة حلايب جنوباً، بالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما توقع خبراء الأرصاد نشاطاً للرياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلاً عن نشاط رياح ملحوظ على مناطق من خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.