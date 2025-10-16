قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، نقلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب الصعيد، ومعتدل ليلاً، يميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

كما حذرت الهيئة من تشكل شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، شمال الصعيد، مدن القناة ووسط سيناء، وذلك خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً.

وأشار البرنامج إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ومدينة حلايب جنوباً، بالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما توقع خبراء الأرصاد نشاطاً للرياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلاً عن نشاط رياح ملحوظ على مناطق من خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

حالة الطقس الطقس اليوم أعرف حالة الطقس في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

بنيامين نتنياهو

بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

محمد وهبي مدرب المغرب

أول تعليق من مدرب المغرب بعد التأهل إلى نهائي مونديال الشباب

سيرجي سافيتش

بفرمان إنزاجي .. الهلال السعودي يتحرك لتجديد عقد سافيتش

النادي الأهلي

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى بوروندي.. صور

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد