الأهلي يخوض مرانه الرئيسي اليوم قبل مواجهة ايجل نوار بدوري ابطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم بأحد الملاعب الفرعية في بوروندي إستعداداً لمواجهة ايجل نوار المقرر لها الرابعة من عصر بعد غد السبت في ذهاب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسيكون مران اليوم خفيف بعض الشئ خاصة أن البعثة قد وصلت الي بوروندي بعد رحلة طيران خاصة يترأسها الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة .

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير غدا علي الإستاد الذي تقام عليه المباراة والذي سيحدد بنسبة كبيرة الموقف النهائي من التشكيل الذي سيبدأ به المواجهة وكذلك سيكون الفيصل في قياس مدي جاهزية اللاعبين نظرا لأن بعضهم لم يخوض سوي مران وحيد مع الفريق قبل السفر الي بوروندي.

وكان الفريق الأحمر قد خاض تدريبين فقط بإستاد مختار التتش عقب إنتهاء الأجندة الدولية حيث أنتظم اللاعبين الدوليين الذسي كانوا مع المنتخب الأول وكذلك مع المنتخب الثاني الذي وصل متأخرا من المغرب ، فيما وصل في ساعة مبكرة من صباح امس كل من السلوفيني جينيك جارديشار والتونسي محمد علي بن رمضان والمغربي اشرف بن شرقي بينما كان قد سبقهم المالي اليو ديانج الي القاهرة .