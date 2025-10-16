قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم

رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجلس إتحاد الطلاب
رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجلس إتحاد الطلاب
إيهاب عمر

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، وفدًا من مجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط برئاسة الطالب مارتن ناصر، رئيس الاتحاد، وبمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر، حيث قدّم الوفد درع الاتحاد إلى رئيس الجامعة تكريمًا وتقديرًا لجهوده البارزة ودعمه المستمر للاتحاد وأنشطته منذ توليه رئاسة الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

تمكين الاتحاد من ممارسة أنشطتهم بحرية ومسؤولية

ويأتي هذا التكريم عرفانًا بدعم الدكتور المنشاوي المتواصل لاتحاد طلاب الجامعة، وحرصه الدائم على تمكين أعضائه من ممارسة أنشطتهم بحرية ومسؤولية، وتشجيعهم على الإبداع والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الجامعية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم القيادية.

النهج الإيجابي الذي تتبناه إدارة الجامعة

وفي مستهل اللقاء، أعرب وفد الاتحاد عن خالص شكر طلاب جامعة أسيوط وامتنانهم للدكتور المنشاوي على دعمه المستمر لأنشطة الاتحاد، مؤكدين اعتزازهم بالنهج الإيجابي الذي تتبناه إدارة الجامعة في تعزيز العمل الطلابي وتشجيع المبادرات الشبابية داخل الحرم الجامعي.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته بهذا التكريم وبما يعكسه من علاقة طيبة بين إدارة الجامعة واتحاد طلابها، موجّهًا شكره لأعضاء الاتحاد على جهدهم المخلص في تمثيل زملائهم بصورة مشرفة.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بما قدّمه الاتحاد من مبادرات متميزة وبرامج طلابية أثرت الحياة الجامعية وساهمت في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح القيادة والمسؤولية لديهم، مؤكدًا أن اتحاد طلاب جامعة أسيوط يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ العديد من الفعاليات الأكاديمية والثقافية والرياضية، مما أسهم في خلق بيئة جامعية داعمة للابتكار والعمل الجماعي.

وثمّن الدكتور أحمد عبدالمولى هذا التكريم الذي يجسد عمق العلاقة بين إدارة الجامعة واتحاد طلابها، مشيرًا إلى أن دعم الدكتور المنشاوي للعمل الطلابي كان له أثر واضح في تعزيز نشاط الاتحاد وترسيخ قيم الانتماء وروح المبادرة بين الطلاب، وهو ما انعكس في النجاحات المتتالية للاتحاد في مختلف المجالات.

وأعرب الطالب مارتن ناصر، رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، عن اعتزازه بالدعم المتواصل الذي يقدمه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة للعمل الطلابي، مؤكدًا أنه الداعم الأول لاتحاد طلاب الجامعة وشريك حقيقي في نجاح أنشطته ومبادراته المختلفة.
وأشار إلى أن هذا الدعم كان ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الاتحاد وتمكينه من أداء دوره الفاعل في خدمة طلاب الجامعة، معربًا عن أمله في أن يكون مجلس الاتحاد قد نال ثقة طلاب جامعة أسيوط خلال العام الجامعي 2024/2025.

حضر اللقاء كل من داليا شوبك، والدكتور ممدوح شريت من إدارة الاتحادات الطلابية، و محمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام ومسؤول أسرة طلاب من أجل مصر، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اتحاد الجامعة: الطالب عبد الله محمد عزت نائب رئيس اتحاد كلية الفنون الجميلة، والطالب شريف وليد سيد أمين اللجنة الاجتماعية العليا، والطالب مصطفى همام نائب رئيس اتحاد كلية الهندسة، والطالبة ندى خالد المتحدث الرسمي باسم مجلس اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة حبيبة محمد أمين مساعد اللجنة الاجتماعية العليا، ومسؤولي الإعلام محمد زهران ومصطفى عبد الله.

