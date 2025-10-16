قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية
محافظات

محافظ أسيوط: رفع وعي النشء بالقضايا المجتمعية ضرورة لتحسين الخصائص السكانية | صور

ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة أسيوط الثانوية بنات
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية رفع الوعي لدى النشء والشباب بالقضايا المجتمعية، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن تحسين الخصائص السكانية في القرى والنجوع يمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية القومية للسكان التي تعمل الدولة على تنفيذها ضمن رؤية مصر 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة أسيوط الثانوية بنات

جاء ذلك تزامنًا مع تنظيم المجلس القومي للسكان بأسيوط، برئاسة محمد عبده بخيت مقرر المجلس، ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة أسيوط الثانوية بنات، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة وعظ أسيوط، وبمتابعة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وحاضر فيها كل من محمد عبده بخيت مدير المجلس القومي للسكان، والشيخ الدكتور أحمد حسين واعظ أول بالأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى، وبحضور هناء جاد الله مديرة المدرسة، وحنان عبد الفتاح مسؤولة التنمية المستدامة بالمجلس.

 دور المرأة في المجتمع وأهميتها في بناء الأجيال ومستقبل الوطن

ودارت فعاليات الندوة حول دور المرأة في المجتمع وأهميتها في بناء الأجيال ومستقبل الوطن، إلى جانب التوعية بـ خطورة الزيادة السكانية غير المبررة، وضرورة تبني السلوكيات الإيجابية التي تسهم في تحسين الخصائص السكانية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية وتطوير الوعي لدى الشباب والفتيات.

وأشاد المحافظ بجهود المجلس القومي للسكان في تنظيم هذه الفعاليات الهادفة داخل المدارس، مؤكدًا تقديمه الدعم الكامل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الندوات والأنشطة التوعوية التي تستهدف تحسين معدلات الإنجاز السكاني وتحقيق تأثير إيجابي في السلوك العام.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على تحقيق التنمية الشاملة.

أسيوط رفع الوعي القضايا المجتمعية بناء المستقبل الخصائص السكانية القيم المجتمعية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

