مدير تعليم أسيوط لمديرى الإدارات: انزلوا المدارس وتابعوا معايير الجودة

عقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم باسيوط اجتماعا مع مديرى و وكلاء الإدارات التعليمية ومديرى مراحل التعليم بالمحافظة وذلك للتأكيد على تنفيذ القرارات الوزارية والمتابعة الميدانية للمدارس لمتابعة الانضباط المدرسى وتطبيق معايير الجودة داخل المؤسسات التعليمية .

جاء ذلك بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية والتعليم العام بالمديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية .

تنفيذ خطط المتابعة الميدانية



واكد وكيل وزارة التربية والتعليم - خلال الاجتماع - على ضرورة تفعيل جميع قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة تنفيذ خطط المتابعة الميدانية وتقييم التزام كافة الإدارات التعليمية بتلك المعايير لضمان ترسيخ ثقافة الانضباط والجودة داخل المدارس فضلا عن متابعة المظهر العام للمدارس وتنمية مهارات القراءة والكتابة للطلاب والالتزام بتعليمات النظافة العامة وصيانة المدارس وفقا للخطط الزمنية مع الاهتمام بنظافة جدران المدارس والفصول وصيانة المقاعد الدراسية والسبورات بشكل دوري مع التأكيد على المظهر الحضارى للمدارس تعزيزا لقيم الانتماء الوطني لدى الطلاب.



كما أشار وكيل وزارة التعليم إلى ضرورة متابعة الوزير المحافظ اللواء دكتور هشام أبوالنصر و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم للمدارس ونسب الغياب اليومى بصفة مستمرة مع تذليل وحل كافة المشكلات مشيرا إلى أن مديرى المدارس مسؤولون مسؤولية كاملة عن الانضباط والمظهر العام داخل مدارسهم والتشديد على أهمية التشجير داخل المدارس وتوفير مساحات خضراء لتحقق بيئة تعليمية صحية ومحفزة للتعلم فضلا عن متابعة نسب حضور الطلاب والالتزام بتطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول وتفعيل برامج القرائية و تمكين الطلاب من القراءة والكتابة ووضع برامج علاجية للطلاب الضعاف.



كما شدد دسوقى على ضرورة متابعة مستمرة يومية لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ودخول الطلاب على منصة كيريو اليابانية لأنها بمثابة اللغة الجديدة للعالم وستفتح آفاقًا وفرص عمل مستقبلية داخل مصر وخارجها أو فى دولة اليابان خاصة وأن البرمجة والذكاء الاصطناعى ضروري لسوق لمواكبة احتياجات سوق العمل وتكثيف برامج التوعية ومتابعة المتميزين من الطلاب حتى حصولهم على شهادات دولية معتمدة فى البرمجة تؤهلهم للحصول على فرص عمل عن بُعد أثناء الدراسة مما يُكسبهم خبرة عملية مبكرة و إتاحة فرص تدريب وعمل عن بعد للأوائل من كل محافظة لمدة عام كامل بإحدى الشركات اليابانية ضمن التعاون المثمر مع الجانب اليابانى .

وتم خلال الاجتماع طرح بعض الأفكار والمبادرات الخاصة بتطوير الاداء داخل الإدارات والمدارس وتنظيم مسابقات للطلاب لاكتشاف المتميزين منهم وترسيحهم المسابقات المحلية والدولية وتشكيل فرق فنية تكنولوجية للمرور على المدارس الثانوية بالادارات لحل كافة مشاكل الطلاب على منصة كيريو .