109 مرشحين بينهم 7 سيدات يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب بأسيوط

ارتفع عدد المرشحين لمجلس النواب لمحافظة أسيوط، 109 مرشحا خلال فترة التقديم وحتي غلق باب الترشح اليوم الأربعاء بينهم 7 سيدات.

وقال المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن محافظة أسيوط أنه بلغ عدد المتقدمين على مستوى المحافظة109 مرشحًا، بينهم 7 سيدات لخوض المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظة.



وأشار إلى أن أسيوط بها 4 دوائر لجان عامة بعدد 12 مقعد فردي بجانب مرشحي القوائم ، مشيرًا إلى أن من بين المرشحين على المقاعد الفردي من أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية، اما الباقين من المرشحين مستقليين من بينهم ضباط سابقين ومحامين و أساتذة جامعة.