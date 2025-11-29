برلماني يشيد بنمو الاقتصاد المصري ويؤكد دعم السياسات الاقتصادية

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالارتفاع الملحوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3%، مقارنة بـ3.5% في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة ويؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي يشكل قاعدة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن البرلمان سيواصل دعم كل المبادرات التي تتبناها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار، مشددا على أهمية استغلال هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار عبد الحميد إلى أن أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة كان له دور محوري في تحقيق هذا النمو، لا سيما الصناعة والخدمات والزراعة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة.