الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: احترام المعلم أساس بناء جيل واعٍ.. وحماية مكانته واجب الجميع

إهانة معلمة الإسكندرية
إهانة معلمة الإسكندرية
أميرة خلف

عبرت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب، عن استيائها بشأن واقعة إهانة معلمة داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية.


و أكدت" الكسان" في تصريح  لـ«صدى البلد» أن مكانة المعلم واحترامه وتقديره، يمثل قيمة أخلاقية أساسية تسهم في تشكيل جيل واعٍ ومسؤول قادر على احترام الآخرين، بما يعزز الانضباط ويصون مكانة المعلم داخل المدارس.

وشددت عضو النواب على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف، إلى جانب العمل على تعزيز قيم الانضباط والاحترام داخل الفصول.

فيديو على مواقع التوصل الإجتماعى لمعلمة تستغيث من سوء سلوك بعض الطلاب

انتشر مقطع فيديو على مواقع التوصل الإجتماعى الفيس بوك ، لمعلمه تستغيث من سوء سلوك بعض الطلاب واقتحام غرفتها الدراسية ، وسوء السلوك فى التعامل معها، مما أثار استياء راد مواقع التواصل الاجتماعى مطالبين  بمعاقبة الطلاب .


بيان صادر عن وزارة التعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت فيه أنه، وبناءا على مقطع الفيديو المتداول داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية، والذي يظهر فيه بعض الطلاب وهم يرتكبون سلوكيات غير منضبطة ويتعمدون إهانة إحدى المعلمات، فقد وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

وقرر الوزير إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المشاركين في الواقعة


وجه وزير التربية والتعليم بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلا نهائيا لمدة عام كامل، مع عدم السماح بقيدهم في أي مدرسة أخرى قبل بداية العام الدراسي 2026 / 2027.

مجلس النواب مدرسة عبد السلام المحجوب الإسكندرية إهانة معلمة

