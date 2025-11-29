قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

خبير تربوي: فصل طلاب واقعة إهانة معلمة الإسكندرية رسالة ردع واضحة للجميع

طلاب واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
طلاب واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
ياسمين بدوي

أشاد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بقرارات الوزارة الحاسمة بشأن واقعة إهانة معلمة الإسكندرية.

وقال الدكتور تامر شوقي: "تحمل قرارات وزير التربية والتعليم اليوم الصادرة بفصل الطلاب الذين تجاوزوا في حق المعلمة لمدة عام بشكل نهائي وعدم قيدهم في أي مدرسة أخرى، وإحالة المسئولين للتحقيق العديد من الدلالات منها:

  • سرعة اتخاذ القرار تحمل رسالة ردع واضحة للجميع، فلن تكون هناك تحقيقات مطولة تنتهي بحفظها أو التغاضي عن أخطاء الطلاب
  • الفصل لمدة عام دراسي كامل يعد من أقصى وأشد العقوبات التي يمكن تطبيقها على الطلاب.
  • تطبيق هذه العقوبة القاسية يشير إلى أن هؤلاء الطلاب قد سبق لهم تكرار الأخطاء، وأنهم جمعوا أكثر من مخالفة انضباطية، وليس مخالفة واحدة حتى تكون العقوبة أخف.
  • صدور قرار العقوبة من وزير التربية والتعليم مباشرة يعكس توافق السياسة العامة للدولة على ضرورة معاقبة المخطئ في حق المعلم.
  •  عدم إغفال محاسبة أي طرف مقصر، حيث سيشمل التحقيق جميع الأطراف، سواء العاملين بالمدرسة (غياب الإشراف، التراخي في ضبط الطلاب، التراخي في حماية المعلمة، عدم الاستجابة لشكاوى المعلمة السابقة، عدم اتباع الطرق القانونية في الشكوى)، أو بالإدارة التعليمية، وبالتالي من المتوقع توقيع عقوبات رادعة على المسئولين كما حدث مع الطلاب.
  • إيصال رسالة للجميع بأن دور المدرسة الأول هو التربية قبل التعليم.
  • التأكيد على أن خلف المعلم وزارة ودولة تحمي حقوقه.
  • تنبيه أولياء الأمور إلى ضرورة الاهتمام بتربية أبنائهم وغرس احترام المعلم في نفوسهم.
  • لفت نظر أولياء الأمور إلى أهمية انتقاء زملاء أبنائهم.
  • إرسال رسالة واضحة للطلاب بأن أي تجاوز سيُقابل بعقوبة صارمة مماثلة.
  • توجيه رسالة للطلاب بأن من يرتكب خطأً عليه تحمل مسئوليته، ولن يفيده أحد عند وقوع العقاب".

ماذا حدث؟

انتشرت الواقعة من خلال فيديو تم تصويره من داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، يكشف عن قيام مجموعة من الطلاب يرقصون أمام إحدى المعلمات ويوجهون إليها إهانات بشكل فج.

May be an image of one or more people

وما كان من المعلمة إلا أن صورت المشهد لتستغيث، وظهر صوتها في الفيديو وهي تردد عبارات “اطلعوا لو سمحتو بره وهاعرف مين سلطتكوا تعملوا كده".

بعد ذلك فوجئت المعلمة بأن الطلاب يقومون بإحضار سلة المهملات ويلقونها أمامها بشكل فيه إهانة متعمدة.

وقالت المعلمة في الفيديو: “ده بلاغ مني والطلبة دي لازم تتحاسب”. 

وزير التعليم يتحرك.. قرارات عاجلة لرد كرامة المعلمة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا، أكدت خلاله أنه في ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة إحدى المعلمات بالمدرسة، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

 إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي 2026 / 2027.

إهانة معلمة الإسكندرية واقعة إهانة معلمة الإسكندرية معلمة الإسكندرية الطلاب

