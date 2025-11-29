قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد: غزة تنهار والضفة تحترق.. والمجتمع الدولي مطالب بمبادرة سلام
تصعيد مرتقب.. إسرائيل تحذر القوات السورية بعد اشتباكات بيت جن
وفاة خال نجلاء بدر وتشييع جنازته من مسجد فاطمة الشربتلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هزت الرأي العام.. تحرك رسمي عاجل لردع مرتكبي واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

واقعة إهانة المعلمة بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية
واقعة إهانة المعلمة بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية
ياسمين القصاص

انتشرت الواقعة من خلال مقطع فيديو صور داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، حيث ظهر عدد من الطلاب وهم يرقصون أمام إحدى المعلمات ويوجهون إليها عبارات مهينة بصورة فجة. 

ولم تجد المعلمة وسيلة للدفاع عن نفسها سوى تصوير المشهد للاستغاثة، إذ سمع صوتها في الفيديو وهي تكرر: "اطلعوا لو سمحتوا بره… وهعرف مين سلطكوا تعملوا كده".

كانت المعلمة تحاول السيطرة على الموقف، فوجئت بالطلاب يحضِرون سلة المهملات وإلقائها أمامها في تصرف يظهر إهانة متعمدة، وصرحت خلال الفيديو قائلة: "ده بلاغ مني… والطلبة دي لازم تتحاسب".

بيان وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت فيه أنه، وبناءا على مقطع الفيديو المتداول داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية، والذي يظهر فيه بعض الطلاب وهم يرتكبون سلوكيات غير منضبطة ويتعمدون إهانة إحدى المعلمات، فقد وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

وقرر الوزير إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المشاركين في الواقعة

ووجه وزير التربية والتعليم بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلا نهائيا لمدة عام كامل، مع عدم السماح بقيدهم في أي مدرسة أخرى قبل بداية العام الدراسي 2026 / 2027.

الوزير: كرامة المعلم خط أحمر

شدد وزير التربية والتعليم على أن كرامة المعلم خط أحمر، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون أو تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمس هيبة المعلم. 

وأوضح أن الانضباط المدرسي واحترام المعلم هما الأساس الذي تقوم عليه العملية التعليمية.

وأشار إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو التجاوز بحق أي معلم ستواجه بإجراءات رادعة وفورية.

بيان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

من جانبها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية صباح الجمعة بيانا رسميا علقت فيه على الفيديو المتداول الذي يظهر استغاثة المعلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية.

وحسب البيان، وجه الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة صباح الأحد المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتسببين.

ندوات سلوكية للطلاب

أصدر "أبو زيد" تعليمات لمديري عموم الإدارات التعليمية بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية السلوكية للطلاب، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية دورية مع أولياء الأمور لإشراك الأسرة في تعديل سلوكيات الطلاب داخل المدارس.

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بلائحة التحفيز والانضباط المدرسي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق الطلاب المخالفين لضمان احترام المعلم وصون هيبة العملية التعليمية.

من جانبه، أشاد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بقرارات الوزارة الحاسمة بشأن واقعة إهانة معلمة الإسكندرية.

وقال الدكتور تامر شوقي: "تحمل قرارات وزير التربية والتعليم اليوم الصادرة بفصل الطلاب الذين تجاوزوا في حق المعلمة لمدة عام بشكل نهائي وعدم قيدهم في أي مدرسة أخرى، وإحالة المسئولين للتحقيق العديد من الدلالات منها:

  • سرعة اتخاذ القرار تحمل رسالة ردع واضحة للجميع، فلن تكون هناك تحقيقات مطولة تنتهي بحفظها أو التغاضي عن أخطاء الطلاب
  • الفصل لمدة عام دراسي كامل يعد من أقصى وأشد العقوبات التي يمكن تطبيقها على الطلاب.
  • تطبيق هذه العقوبة القاسية يشير إلى أن هؤلاء الطلاب قد سبق لهم تكرار الأخطاء، وأنهم جمعوا أكثر من مخالفة انضباطية، وليس مخالفة واحدة حتى تكون العقوبة أخف.
  • صدور قرار العقوبة من وزير التربية والتعليم مباشرة يعكس توافق السياسة العامة للدولة على ضرورة معاقبة المخطئ في حق المعلم.
  •  عدم إغفال محاسبة أي طرف مقصر، حيث سيشمل التحقيق جميع الأطراف، سواء العاملين بالمدرسة (غياب الإشراف، التراخي في ضبط الطلاب، التراخي في حماية المعلمة، عدم الاستجابة لشكاوى المعلمة السابقة، عدم اتباع الطرق القانونية في الشكوى)، أو بالإدارة التعليمية، وبالتالي من المتوقع توقيع عقوبات رادعة على المسئولين كما حدث مع الطلاب.
  • إيصال رسالة للجميع بأن دور المدرسة الأول هو التربية قبل التعليم.
  • التأكيد على أن خلف المعلم وزارة ودولة تحمي حقوقه.
  • تنبيه أولياء الأمور إلى ضرورة الاهتمام بتربية أبنائهم وغرس احترام المعلم في نفوسهم.
  • لفت نظر أولياء الأمور إلى أهمية انتقاء زملاء أبنائهم.
  • إرسال رسالة واضحة للطلاب بأن أي تجاوز سيقابل بعقوبة صارمة مماثلة.
  • توجيه رسالة للطلاب بأن من يرتكب خطأ عليه تحمل مسئوليته، ولن يفيده أحد عند وقوع العقاب".
المعلمات معلمة الاسكندرية الاسكندرية الطلاب المدارس تعرض معلمة للإهانة مدرسة عبدالسلام المحجوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

ترشيحاتنا

مباراة الزمالك

خطأ قاتل.. أول تعليق من الغندور بعد تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

يُهدي درع النادي لمسئولي السفارة المصرية بزامبيا

المصري يُهدي درع النادي لمسئولي السفارة المصرية بزامبيا

محمد الشيبي

مدرب بيراميدز يستبعد الشيبي من مباراة باور ديناموز بعد قليل فى دوري الأبطال

بالصور

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره

لطيفة تُتوَّج أفضل مطربة في مصر والوطن العربي عن ألبوم "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد