هزت الرأي العام.. تحرك رسمي عاجل لردع مرتكبي واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

انتشرت الواقعة من خلال مقطع فيديو صور داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، حيث ظهر عدد من الطلاب وهم يرقصون أمام إحدى المعلمات ويوجهون إليها عبارات مهينة بصورة فجة.

ولم تجد المعلمة وسيلة للدفاع عن نفسها سوى تصوير المشهد للاستغاثة، إذ سمع صوتها في الفيديو وهي تكرر: "اطلعوا لو سمحتوا بره… وهعرف مين سلطكوا تعملوا كده".

كانت المعلمة تحاول السيطرة على الموقف، فوجئت بالطلاب يحضِرون سلة المهملات وإلقائها أمامها في تصرف يظهر إهانة متعمدة، وصرحت خلال الفيديو قائلة: "ده بلاغ مني… والطلبة دي لازم تتحاسب".

بيان وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت فيه أنه، وبناءا على مقطع الفيديو المتداول داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية، والذي يظهر فيه بعض الطلاب وهم يرتكبون سلوكيات غير منضبطة ويتعمدون إهانة إحدى المعلمات، فقد وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

وقرر الوزير إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المشاركين في الواقعة

ووجه وزير التربية والتعليم بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلا نهائيا لمدة عام كامل، مع عدم السماح بقيدهم في أي مدرسة أخرى قبل بداية العام الدراسي 2026 / 2027.

الوزير: كرامة المعلم خط أحمر

شدد وزير التربية والتعليم على أن كرامة المعلم خط أحمر، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون أو تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمس هيبة المعلم.

وأوضح أن الانضباط المدرسي واحترام المعلم هما الأساس الذي تقوم عليه العملية التعليمية.

وأشار إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو التجاوز بحق أي معلم ستواجه بإجراءات رادعة وفورية.

بيان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

من جانبها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية صباح الجمعة بيانا رسميا علقت فيه على الفيديو المتداول الذي يظهر استغاثة المعلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية.

وحسب البيان، وجه الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة صباح الأحد المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتسببين.

ندوات سلوكية للطلاب

أصدر "أبو زيد" تعليمات لمديري عموم الإدارات التعليمية بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية السلوكية للطلاب، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية دورية مع أولياء الأمور لإشراك الأسرة في تعديل سلوكيات الطلاب داخل المدارس.

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بلائحة التحفيز والانضباط المدرسي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق الطلاب المخالفين لضمان احترام المعلم وصون هيبة العملية التعليمية.

من جانبه، أشاد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بقرارات الوزارة الحاسمة بشأن واقعة إهانة معلمة الإسكندرية.

وقال الدكتور تامر شوقي: "تحمل قرارات وزير التربية والتعليم اليوم الصادرة بفصل الطلاب الذين تجاوزوا في حق المعلمة لمدة عام بشكل نهائي وعدم قيدهم في أي مدرسة أخرى، وإحالة المسئولين للتحقيق العديد من الدلالات منها: