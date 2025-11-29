فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه في ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة احدى المعلمات بالمدرسة، وجه السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وزير التعليم : كرامة المعلّم خط أحمر

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن كرامة المعلّم خط أحمر، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون ولن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلّم، وأن الانضباط المدرسي واحترام المعلّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو تجاوز في حق أي معلم سيقابل بإجراءات رادعة وفورية.

ماذا حدث ؟

وكان قد تداول عددا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، فيديو يكشف قيام عددا من الطلاب بالرقص داخل فصل مع وجود استغاثة المعلمة، حيث ظهر صوتها خلف الكاميرا تستغيث وتطلب النجدة.

كيف تحركت تعليم الإسكندرية ؟

من جانبه .. قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جار التحقيق في الفيديو المتداول الذي يظهر استغاثة معلمة من إهـانة طلابها لها داخل الفصل بمدرسة عبد السلام المحجوب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية إلى أنه جار فحص الواقعة وتحديد صحتها

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب حال ثبوت الواقعة.