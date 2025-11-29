قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
أبو العينين: الصراعات وارتفاع البطالة والهجرة والفجوات التنموية تحديات ضاغطة
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه في ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة احدى المعلمات بالمدرسة، وجه السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

 إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وزير التعليم : كرامة المعلّم خط أحمر

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن كرامة المعلّم خط أحمر، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون ولن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلّم، وأن الانضباط المدرسي واحترام المعلّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو تجاوز في حق أي معلم سيقابل بإجراءات رادعة وفورية.

ماذا حدث ؟

وكان قد تداول عددا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، فيديو يكشف قيام عددا من الطلاب بالرقص داخل فصل مع وجود استغاثة المعلمة، حيث ظهر صوتها خلف الكاميرا تستغيث وتطلب النجدة.

كيف تحركت تعليم الإسكندرية ؟

من جانبه .. قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جار التحقيق في الفيديو المتداول الذي يظهر استغاثة معلمة من إهـانة طلابها لها داخل الفصل بمدرسة عبد السلام المحجوب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية إلى أنه جار فحص الواقعة وتحديد صحتها

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب حال ثبوت الواقعة.

