الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني ببورفؤاد التابع لهيئة قناة السويس بعد إنتهاء فترة تأهيلهم وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى هيئة قناة السويس.

تضمنت المراسم عرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من إستقبال الدارسين مرورا بالتأهيل التخصصى علميا وإنضباطيا ورياضياً وفقا لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة، كما تم استعراض الدور الحيوى لقناة السويس وما تمثله من شريان للتجارة العالمية، أعقبه إعلان نتيجة الدورة .

وألقى اللواء الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة أشار خلالها إلى حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير نظم الإعداد والتأهيل للطلبة والدارسين من الجهات المدنية وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية بما يؤهلهم لآداء مهامهم المستقبلية بكفاءة عالية وبما يواكب التطور المستمر الذى تشهده نظم التعليم الحديثة فى كافة التخصصات .

وقدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود فى تدريب وتأهيل شباب الوطن بمختلف تخصصاتهم وفقاً لأحدث النظم التدريبية، مشيرا إلى أهمية الدورة التى تأتى تنفيذاً للخطة الشاملة لتطوير هيئة قناة السويس والتى ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشرى ليتواكب مع منظومة التحديث المتبعة بالهيئة استمرارا للتعاون بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى التخصصات المختلفة.