الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
ياسر حسان يكشف لـ"صدى البلد" كواليس انسحابه من انتخابات رئاسة الوفد
مدبولي يشهد تفريغ أول حاوية إلكترونياً بمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة
مروج حسني

نفى الإعلامي إسلام صادق صحة الأخبار المتداولة حول وفاة الكابتن حسن شحاتة، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، مؤكدًا أنه يتمتع بحالة صحية جيدة. 

وأوضح صادق، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن شحاتة يتواجد حاليًا في منزل نجله كريم، ولا صحة لما أُثير من شائعات خلال الساعات الماضية. 

وفي السياق نفسه، حرص عدد من نجوم الكرة على الاطمئنان عليه، من بينهم عمرو زكي، كما أكد كريم حسن شحاتة أن والده خضع مؤخرًا لحقن في الظهر ويمر بمرحلة استشفاء مع تحسن ملحوظ في حالته، موجّهًا الشكر للجماهير على دعمهم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

حسن شحاتة وعكة صحية حالة حسن شحاتة الصحية كريم حسن شحاتة الإعلامي إسلام صادق

