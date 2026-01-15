تعليق ساخر من مجدي أحمد علي على قلة أعمال الفنية.. ماذا قال؟

علقالمخرج مجدي أحمد علي أن قلة أعماله السينمائية خلال السنوات الماضية ، قائلًا: «يمكن علشان دمنا تقيل شوية أتمني حرية الصناعة علشان الكل يكون قادر أنه يشتغل.

وأضاف مجدي أحمد علي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه يتمنى وجود قدر أكبر من الحرية داخل صناعة السينما، بما يسمح بتقديم أفكار مختلفة وغير نمطية، مؤكدًا أن الإبداع الحقيقي لا ينفصل عن الحرية.

وأوضح المخرج الكبير أنه لا يرغب في تقديم عمل فني يتناول سيرته الذاتية، قائلًا: «مش عايز يتعمل سيرتي الذاتية»، مشددًا على أن اهتمامه يتجه أكثر نحو توثيق مسيرة رموز الفن المصري.

وأشار إلى رغبته في إخراج أعمال تتناول السيرة الذاتية لنجوم الزمن الجميل، وعلى رأسهم الفنانة الراحلة سعاد حسني، لما تمثله من قيمة فنية وإنسانية كبيرة في تاريخ السينما المصرية، مؤكدًا أن هذه التجارب أكثر ثراءً وإلهامًا بالنسبة له.