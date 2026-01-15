إليسا ردًا على تصريحات وزير الثقافة التونسي السابق: الناس بتتغير والبلد ثابت

ردت الفنانة إليسا في تصريحات تليفزيونية على تصريحات وزير الثقافة التونسي السابق ورئيس مهرجان قرطاج، على عدم إعجابه بما تقدمه، وعدم مشاركتها في المهرجان.

وقالت إليسا: “أنا مبسألش حد علشان أعمل حفلة، اللي بيطلب مني أعمل حفلة وبشوفها مناسبة بعملها، معجبهوش، ممكن يجي بكرة غيره وأعجبه ويجيبني، أنا معنديش مشكلة مع مهرجان قرطاج هما اللي عملوا مشكلة معايا، وأنا مبزعلش”.

وتابعت إليسا: “وزير الثقافة التونسي الأسبق قال على جثتي أنا مبزعلش من الموضوع لأن الناس بتتغير، الشيء الثابت هو البلد، واليوم عملت حفلة أهم بكتير من مهرجان قرطاج بكمية الناس”.

أعمال إليسا

وكانت طرحت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة “ماتخذلنيش” من فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذى طرح مؤخرا فى دور العرض السينمائية.

الأغنية تأتي كإعادة لأجواء الرومانسية التي ارتبطت بالجزء الأول من الفيلم الذي عرض قبل أكثر من 24 عامًا.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان