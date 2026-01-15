إليسا تحسم جدل الزواج : حذفت الفكرة من رأسي

حلت المطربة اللبنانية إليسا ضيفةً علي بودكاست «إنعكاس»، حيث أوضحت عن موقفها من الزواج، مؤكدة أنها حذفت فكرة الزواج من رأسها نهائيًا فى الوقت الحالى.

وتابعت إليسا إنها دائمًا تحاول فصل علاقة الحب عن الزواج، لكنها أضافت: «لو بعدين لقيت شريك مناسب لى، ممكن يحصل»، فى إشارة إلى أنها لا تغلق الباب تمامًا على الاحتمالات المستقبلية، لكنها تركز حاليًا على حياتها الشخصية والفنية.

إليسا أكدت أن هذا القرار جاء من رغبتها فى الحفاظ على توازنها بين الحياة العاطفية والعمل، مع الحرص على اتخاذ أى خطوة كبيرة بحكمة ووعى.