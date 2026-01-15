في ذكراه .. محطات من حياة علي الكسار

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكوميدي علي الكسار، واحد من رواد الكوميديا في السينما المصرية، الذي رحل عن عالمنا عام 1957، عن عمر يناهز الـ 69 عاما، والذى قدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي.

حياة علي الكسار

اسمه الحقيقي ليس علي الكسار، بل هو علي محمد خليل سالم، واختار كنية عائلة والدته “الكسار”.

بدأ حياته الفنية عام 1908 بالعمل في فرقة "دار التمثيل الزينبي" التي أسسها في عام 1907، ثم عمل في فرقة "جورج أبيض" وتعرف هناك على أمين صدقي، وكونا معًا فرقة تمثيل عام 1916.

وانتقلا بفرقتهما إلى مسرح "الماجستيك" بشارع عماد الدين، التي كانت أقوى وأنجح الفرق الكوميدية بلا منافس إلى أن انفصلا عام 1925.

قدم علي الكسار من خلال مشواره أكثر من 200 أوبريت و160 عرضًا مسرحيًا.

كتب مسرحياته العديد من المؤلفين من أبرزهم بديع خيري وحامد السيد، وعاش حالة من النشاط الفني بأعماله المسرحية في مصر ومختلف الدول.

اشتهر علي الكسار في عالم السينما من خلال شخصية "عثمان عبدالباسط" التي كان ينافس بها شخصية "كشكش بيه" للفنان نجيب الريحاني، حيث ساعدته اللهجة النوبية التي اكتسبها في أن يتقن دور الخادم والبواب والنوبي ليخوض من خلالها بطولات سينمائية.

من أشهر أفلامه" نور الدين والبحارة الثلاثة وعلى قد لحافك وسلفني 3 جنيه وعلي بابا والاربعين حرامي، عثمان وعلي والساعة 7".

وفاة علي الكسار

مات علي الكسار فقيرا بمأساة، بعدما أضحك الملايين، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يرقد في سرير من الدرجة الثالثة بمستشفى قصر العيني وحوله أولاده، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان البروستاتا عن عمر ناهز 70 عاما.