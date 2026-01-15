فيلم التشويق النفسي خروج آمن للمخرج محمد حماد في مهرجان برلين السينمائي

ينافس فيلم التشويق النفسي خروج آمن للمخرج محمد حماد في الدورة 76 من مهرجان برلين السينمائي الدولي (12 - 22 فبراير) ضمن برنامج البانوراما، والفيلم إنتاج مشترك متعدد الجنسيات يجمع بين مصر، ليبيا، تونس، قطر، وألمانيا.

وتدور أحداث "خروج آمن" حول حارس أمن شاب يُعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بعد مقتل والده على يد إحدى التنظيمات الإرهابية المُتطرفة.

متحدثًا عن فيلمه يقول حماد "خروج آمن" عن تأثير الأحداث الكبرى في الحياة الشخصية واليومية البسيطة للإنسان العادي، انتصاراته وبطولاته الصغيرة، انكساراته، عجزه وخوفه وضعفه البشري، عن الإنسانية التي تفتح باباً لكي نحيا معاً بكل اختلافاتنا وخلافاتنا".

قالت المنتجة درة بوشوشة إن الفيلم "يغوص في الصدمات غير المعالجة لأجيال تحمل عبء العنف النابع من هويتهم الدينية".

وتعليقاً على سبب دعمها لفيلم "خروج آمن"، قالت المنتجة خلود سعد: "بعد تعاوننا مع حماد في فيلم (أخضر يابس)، شعرنا في Pareidolia Productions أن العمل معه مجددًا في فيلم يمس حقوق الإنسان بهذا الشكل هو أمر بديهي، ونحن فخورون جدًا بالنتيجة النهائية".

ويقول حماد شريكها "شاركتُ في تأسيس شركة Pareidolia Productions مع خلود سعد لإنتاج أفلام مستقلة ممولة ذاتيًا، تتناول قضايا اجتماعية معقدة نادرًا ما تُطرح في السينما المصرية. فيلمنا الثاني، "مخرج آمن"، يُحلل العوامل والمعتقدات التي قد تُفضي إلى أعمال عنف تُرتكب باسم الدين".

من جانبها، قالت المنتجة المشاركة دينا فاروق: "خاطبني (خروج آمن) كفيلم يتحدث عن التبعات الصامتة للعنف؛ ما يحدث بعد أن تتلاشى العناوين الرئيسية للأخبار. يتناول محمد حماد الصدمة ليس كاستعراض، بل كشيء مُعاش، موروث، وشخصي للغاية. المشاركة في مشروع يواجه هذه الجراح العالقة بمثل هذه الحساسية والثقة السينمائية بدا أمرًا ملحًا وضروريًا".

وفي تعليق مشترك حول قرار انضمام MAD World للمشروع، قال الشريكان المؤسسان علاء كركوتي وماهر دياب: "لقد أثبت محمد حماد نفسه بالفعل كصانع أفلام صاحب صوت متفرد وقدرة نادرة على التحكم في نبرة الفيلم وشخصياته. بعد الرحلة الدولية والاحتفاء الذي ناله فيلم (أخضر يابس)، كان واضحاً أن (خروج آمن) قادم من مخرج يعمل بمستوى عالٍ جداً. وإذا أضفنا إلى ذلك طاقم عمل فائق المهارة وفريق إنتاج نثق به بعمق، فإن قرار الحصول على الفيلم كان سهلاً. (خروج آمن) عمل واثق ومتقن، ونحن فخورون بدعم رحلته إلى برلين وما بعدها".

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج محمد حماد ويشارك في الإنتاج كل من المنتجة خلود سعد (منتجة فيلم أخضر يابس) ودرة بوشوشة (منتجة فيلم عائشة لا تستطيع الطيران)، وبإنتاج مشارك من دينا فاروق (بنات عبد الرحمن) وإبراهيم البطوط (حاوي)، ومي عودة وذلك تحت مظلة شركات الإنتاج: Pareidolia Productions، و Nomadis Images، و Wika Productions.

الفيلم من بطولة مروان وليد، نهى فؤاد، وحازم عصام. مدير التصوير محمد الشرقاوي، ومونتاج دينا فاروق، وإشراف فني وديكور محمد حماد ونوره فوزي. تتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مهام المبيعات في باقي أنحاء العالم.