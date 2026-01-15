وفاة شقيق الفنانة حنان يوسف بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل طارق يوسف شقيق الفنانة القديرة حنان يوسف.

طالبت الفنانة حنان يوسف جمهورها ومحبيها بالدعاء لشقيقها، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى العناية المركزة.



وكتبت حنان يوسف منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيه: «ادعوا لطارق يوسف، هو في العناية المركزة، ادعوا الحالة خطيرة».



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معبرين عن دعمهم للفنانة حنان يوسف، ومتمنين الشفاء العاجل لشقيقها، داعين الله أن تمر الأزمة الصحية .



يُذكر أن حنان يوسف تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بالأحداث المهمة في حياتها، وتحظى بمحبة واسعة من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.