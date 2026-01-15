قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

لمياء الياسين


تواصل شركة نوبيا الترويج لهاتفها الذكي الجديد RedMagic 11 Air، المقرر إطلاقه في الصين في 20 يناير . بعد نشر الصور الرسمية وخيارات الألوان، كشفت الشركة الآن عن مزيد من المعلومات حول نظام التبريد الخاص به، أو تحديدًا، مروحة التبريد النشطة.

هاتف RedMagic 11 Pro

يُقال إن الجهاز، الذي يحمل علامة "Wind Chaser 4.0"، قادر على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 24000 دورة في الدقيقة، وهي نفس السرعة الموجودة في هاتف RedMagic 11 Pro. وهو مثبت داخل هيكل من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطيران، ومبرد بالهواء، أعلى لوحة الدوائر المطبوعة. ورغم أن هذا التصميم يُعدّ شائعًا في الهواتف الذكية، إلا أن ما يُميّز هذا الجهاز أو على الأقل يجعله يبدو مميزًا - هو علامة "Air" التجارية. ويُقال إنه أول هاتف في الصناعة يحمل علامة "Air" التجارية ومزود بمروحة تبريد فعّالة.

يتضمن الإعلان التشويقي أيضًا ادعاءات كبيرة بشأن نظام تبريد غرفة البخار. ووفقًا للشركة المصنعة، فإن "تصميم تبريد غرفة البخار فائق السماكة بتقنية التدرج الجليدي، الأول من نوعه في الصناعة" يُحسّن قدرة تبديد الحرارة في غرفة البخار بنسبة 47%، وقد حصل هذا التصميم على شهادة براءة اختراع وطنية. مع ذلك، لم يتطرق الإعلان التشويقي إلى حماية الهاتف من دخول الماء والغبار.
يُقال إن هاتف RedMagic 11 Air مزود ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير، وهو رقم مميز بالنسبة لهاتف من فئة "Air". فماذا عن سمكه ووزنه؟

حسنًا، لن يبدو هذا مذهلاً إذا كنت تتخيله كجهاز iPhone Air مزود بنظام تبريد نشط. يُعتبر سمك 7.85 ملم ووزن 207 جرامات طبيعيين، وليسا نحيفين وخفيفين.
على الجانب الآخر جاء هاتف RedMagic 11 Pro من أكتوبر من العام الماضي بهيكل بسمك 8.9 ملم، وبطارية بسعة 7500 مللي أمبير، ووزن 230 جرامًا.

بحسب التقارير السابقة، سيُزوّد ​​جهاز RedMagic 11 Air بنظام تبريد نشط، بالإضافة إلى محرك الألعاب Cube الخاص بالعلامة التجارية، وشريحة Red Core R4 المخصصة للألعاب الإلكترونية والمطورة ذاتيًا، ومحاكي حاسوب مدمج. وقد يُعجب البعض أيضًا بالتصميم الشفاف لهذا الطراز الجديد.

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

حسام حسن وحسن شحاتة

ناقد رياضي: حسام حسن وحسن شحاتة أفضل مدربين لـ منتخب مصر

الحضري

عصام الحضري في الصدارة.. أكثر حراس المرمي حفاظا علي نظافة الشباك في أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

مدرجات ممتلئة وأرقام تاريخية.. حضور الجماهير ملحمة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

