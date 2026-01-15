بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026



تواصل شركة نوبيا الترويج لهاتفها الذكي الجديد RedMagic 11 Air، المقرر إطلاقه في الصين في 20 يناير . بعد نشر الصور الرسمية وخيارات الألوان، كشفت الشركة الآن عن مزيد من المعلومات حول نظام التبريد الخاص به، أو تحديدًا، مروحة التبريد النشطة.

هاتف RedMagic 11 Pro

يُقال إن الجهاز، الذي يحمل علامة "Wind Chaser 4.0"، قادر على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 24000 دورة في الدقيقة، وهي نفس السرعة الموجودة في هاتف RedMagic 11 Pro. وهو مثبت داخل هيكل من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطيران، ومبرد بالهواء، أعلى لوحة الدوائر المطبوعة. ورغم أن هذا التصميم يُعدّ شائعًا في الهواتف الذكية، إلا أن ما يُميّز هذا الجهاز أو على الأقل يجعله يبدو مميزًا - هو علامة "Air" التجارية. ويُقال إنه أول هاتف في الصناعة يحمل علامة "Air" التجارية ومزود بمروحة تبريد فعّالة.

يتضمن الإعلان التشويقي أيضًا ادعاءات كبيرة بشأن نظام تبريد غرفة البخار. ووفقًا للشركة المصنعة، فإن "تصميم تبريد غرفة البخار فائق السماكة بتقنية التدرج الجليدي، الأول من نوعه في الصناعة" يُحسّن قدرة تبديد الحرارة في غرفة البخار بنسبة 47%، وقد حصل هذا التصميم على شهادة براءة اختراع وطنية. مع ذلك، لم يتطرق الإعلان التشويقي إلى حماية الهاتف من دخول الماء والغبار.

يُقال إن هاتف RedMagic 11 Air مزود ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير، وهو رقم مميز بالنسبة لهاتف من فئة "Air". فماذا عن سمكه ووزنه؟

حسنًا، لن يبدو هذا مذهلاً إذا كنت تتخيله كجهاز iPhone Air مزود بنظام تبريد نشط. يُعتبر سمك 7.85 ملم ووزن 207 جرامات طبيعيين، وليسا نحيفين وخفيفين.

على الجانب الآخر جاء هاتف RedMagic 11 Pro من أكتوبر من العام الماضي بهيكل بسمك 8.9 ملم، وبطارية بسعة 7500 مللي أمبير، ووزن 230 جرامًا.

بحسب التقارير السابقة، سيُزوّد ​​جهاز RedMagic 11 Air بنظام تبريد نشط، بالإضافة إلى محرك الألعاب Cube الخاص بالعلامة التجارية، وشريحة Red Core R4 المخصصة للألعاب الإلكترونية والمطورة ذاتيًا، ومحاكي حاسوب مدمج. وقد يُعجب البعض أيضًا بالتصميم الشفاف لهذا الطراز الجديد.