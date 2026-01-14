قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هل سيكون "ريد ماجيك 11 آير" أقوى هاتف للألعاب في 2026؟

هاتف Red Magic 11 Air
هاتف Red Magic 11 Air
لمياء الياسين


بدأت شركة نوبيا بالكشف عن تفاصيل هاتف Red Magic 11 Air القادم، وقدمت لنا نظرة شاملة على هذا الهاتف المخصص للألعاب. قبل إطلاقه الرسمي، تم عرض التصميم الكامل لهاتف Red Magic 11 Air بثلاثة ألوان مختلفة، بالإضافة إلى بعض ميزاته الرئيسية.تعرف عليها

هاتف Red Magic 11 Air 

بالنظر إلى الصور التشويقية الرسمية، يظهر هاتف Red Magic 11 Air الجديد بظهر زجاجي منحني قليلاً وشفاف، مما يتيح للمستخدمين رؤية مكوناته الداخلية. سيُطرح الهاتف المخصص للألعاب بثلاثة ألوان: الأبيض ، والأسود ، والفضي  إلى جانب اللونين الأسود والأبيض الكلاسيكيين، يتميز اللون الرمادي بلمسات برتقالية تضفي عليه عمقًا إضافيًا.

Red Magic 11 Air

يظهر هذا اللون البرتقالي على زر التشغيل، وبعض عناصر التصميم، وحتى في حلقات الكاميرا. علاوة على ذلك، يتميز جهاز Red Magic 11 Air بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، إلى جانب شعار الشركة، الذي يتضمن إضاءة RGB تُضفي لمسة جمالية على الجهاز. ومع اللوحة الخلفية الشفافة، ستحصل على مظهر عصري.

وفقا للتسريبات من المقرر إطلاق جهاز Red Magic 11 Air في الصين بتاريخ 20 يناير 2026. وقد كشفت الشركة في الإعلانات التشويقية السابقة عن مجموعة من الميزات لتحسين تجربة الألعاب، مثل حجرة تبريد فائقة السماكة بتقنية 4D Ice-Step، ومحرك الألعاب Cube من Red Magic، وشريحة Red Core R4 المخصصة للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى محاكي كمبيوتر مدمج. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز يتميز أيضًا بنحافته النسبية ضمن فئته، حيث يبلغ سمكه 7.85 ملم فقط

هاتف Red Magic 11 Air محرك الألعاب تجربة الألعاب كمبيوتر مدمج

