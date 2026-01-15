قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
اجعل بداية اليوم مباركة.. دعاء فجر 26 من شهر رجب لفك الكرب وتيسير الأمور
سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة
خريطة الأمطار والضباب.. القاهرة والوجه البحري في قلب تقلبات الطقس
إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال
بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر
السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تنبيهاً أمنياً لموظفيها: تأكدوا من صلاحية جوازات سفركم
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

هانى ابوريدة
هانى ابوريدة
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس الجلسة التي جمعت هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، عقب الخسارة أمام منتخب السنغال في البطولة القارية، مؤكدًا أن الأجواء كانت إيجابية وداعمة رغم مرارة الخروج.
 

إشادة بالمجهود وعدم تحميل اللاعبين المسؤولية

وخلال تصريحاته في برنامج «ستاد المحور»، أوضح خالد الغندور أن هاني أبو ريدة حرص في حديثه على توجيه الشكر الكامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب اللاعبين، مشددًا على أن الجميع بذل أقصى ما لديه داخل الملعب ولم يقصر في أداء واجبه الوطني.

 وأكد أبو ريدة أن النتائج لا تعكس دائمًا حجم المجهود المبذول، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي واجهها المنتخب خلال مشواره بالبطولة.

التأكيد على قيمة ما تحقق في البطولة
 

وأشار الغندور إلى أن أبو ريدة شدد على أن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة يُعد إنجازًا مهمًا يجب البناء عليه، معتبرًا أن ما قدمه المنتخب يمثل خطوة إيجابية في طريق إعادة بناء الكرة المصرية.

 وأوضح أن الأداء العام للفريق شهد تحسنًا ملحوظًا، سواء على المستوى البدني أو الفني، مقارنة بالفترات السابقة.

دعم كامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن

وأضاف الغندور أن رئيس اتحاد الكرة أبدى ثقته الكاملة في حسام حسن وجهازه المعاون، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستقرار والدعم، وليس التغيير أو توجيه الانتقادات.

كما شدد على أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن النتائج الإيجابية ستأتي مع مزيد من العمل والتخطيط.

مرحلة مقبلة حاسمة للكرة المصرية

واختتم خالد الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن أبو ريدة تحدث مع اللاعبين عن أهمية التركيز فيما هو قادم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة للكرة المصرية على مستوى المنتخبات والأندية، وأن ما تحقق في هذه البطولة يمثل أساسًا قويًا للانطلاق نحو مستقبل أفضل، يعيد للمنتخب مكانته الطبيعية على الساحة الإفريقية


 

