الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس الجلسة التي جمعت هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، عقب الخسارة أمام منتخب السنغال في البطولة القارية، مؤكدًا أن الأجواء كانت إيجابية وداعمة رغم مرارة الخروج.



إشادة بالمجهود وعدم تحميل اللاعبين المسؤولية

وخلال تصريحاته في برنامج «ستاد المحور»، أوضح خالد الغندور أن هاني أبو ريدة حرص في حديثه على توجيه الشكر الكامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب اللاعبين، مشددًا على أن الجميع بذل أقصى ما لديه داخل الملعب ولم يقصر في أداء واجبه الوطني.

وأكد أبو ريدة أن النتائج لا تعكس دائمًا حجم المجهود المبذول، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي واجهها المنتخب خلال مشواره بالبطولة.

التأكيد على قيمة ما تحقق في البطولة



وأشار الغندور إلى أن أبو ريدة شدد على أن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة يُعد إنجازًا مهمًا يجب البناء عليه، معتبرًا أن ما قدمه المنتخب يمثل خطوة إيجابية في طريق إعادة بناء الكرة المصرية.

وأوضح أن الأداء العام للفريق شهد تحسنًا ملحوظًا، سواء على المستوى البدني أو الفني، مقارنة بالفترات السابقة.

دعم كامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن

وأضاف الغندور أن رئيس اتحاد الكرة أبدى ثقته الكاملة في حسام حسن وجهازه المعاون، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستقرار والدعم، وليس التغيير أو توجيه الانتقادات.

كما شدد على أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن النتائج الإيجابية ستأتي مع مزيد من العمل والتخطيط.

مرحلة مقبلة حاسمة للكرة المصرية

واختتم خالد الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن أبو ريدة تحدث مع اللاعبين عن أهمية التركيز فيما هو قادم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة للكرة المصرية على مستوى المنتخبات والأندية، وأن ما تحقق في هذه البطولة يمثل أساسًا قويًا للانطلاق نحو مستقبل أفضل، يعيد للمنتخب مكانته الطبيعية على الساحة الإفريقية



