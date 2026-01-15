السيطرة على حريق محدود بالدور الثامن في سنترال المنشية بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل الدور الثامن بمبنى سنترال المنشية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق داخل أحد الطوابق العلوية بسنترال المنشية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين نشوب الحريق في إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثامن، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران في وقت قصير ومنع امتدادها إلى باقي أرجاء المبنى.

كما جرى إخلاء الطابق كإجراء احترازي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين العاملين والمترددين على السنترال، فيما لم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، واقتصرت التلفيات على بعض المحتويات المادية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان أسباب اندلاع الحريق.