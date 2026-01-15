قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صادرات غذائية بـ22.3 مليون دولار.. مصر تعزز حضورها في السوق الإيفواري
المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية
18 لاعبا.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الطلائع بكأس عاصمة مصر
بفرمان من الكاف.. كواليس إيقاف «ايتو» رئيس الاتحاد الكاميروني
كاف يدرس توقيع عقوبات علي مروان عطية للتطاول علي حكم مباراة مصر والسنغال
نائب: قانون المحليات خطوة ضرورية.. وتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
كاف يدرس توقيع عقوبات علي مروان عطية للتطاول علي حكم مباراة مصر والسنغال

مروان عطية
مروان عطية
ياسمين تيسير

يدرس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم" الكاف "  توقيع عقوبات على لاعب منتخب مصر مروان عطية بشأن ما بدر منه   تجاه الجابوني بيير أتشو حكم مباراة مصر والسنغال بعد انتهاء لقاء المنتخبين أمس، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقام مروان عطيه بالإشارة لحكم المباراة بتلقي الأخير رشوة، بجانب إلقاء زجاجة مياه تجاه الحكم بعد انتهاء مباراة مصر والسنغال.

وخسر منتخب مصر بهدف نظيف أمام منتخب السنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وتغادر بعثة منتخب مصر، عصر اليوم الخميس، مدينة طنجة متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء  للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادًا لخوض مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام نيجيريا .

مروان عطيه المنتخب كاس الامم الافريقية السنغال

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الإسراء والمعراج كانت رحلة احتفاء بالنبي الكريم

حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 2025

حصاد 2025 | الأزهر للفتوى يعزز الدعم العلمي ويطور وحداته المبتكرة لخدمة المجتمع

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يجمع لك خيرى الدنيا والآخرة

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

