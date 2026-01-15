كاف يدرس توقيع عقوبات علي مروان عطية للتطاول علي حكم مباراة مصر والسنغال

يدرس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم" الكاف " توقيع عقوبات على لاعب منتخب مصر مروان عطية بشأن ما بدر منه تجاه الجابوني بيير أتشو حكم مباراة مصر والسنغال بعد انتهاء لقاء المنتخبين أمس، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقام مروان عطيه بالإشارة لحكم المباراة بتلقي الأخير رشوة، بجانب إلقاء زجاجة مياه تجاه الحكم بعد انتهاء مباراة مصر والسنغال.

وخسر منتخب مصر بهدف نظيف أمام منتخب السنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وتغادر بعثة منتخب مصر، عصر اليوم الخميس، مدينة طنجة متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادًا لخوض مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام نيجيريا .