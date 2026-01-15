مصر والهند تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الاقتصادي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السيد كيرتي فاردهان سانج وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي يوم الخميس ١٥ يناير، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

اشاد الوزيران بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدا حرصهما على مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند، خاصةً على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتحقيق تطلعات الشعبين فى ضوء ما يربطهما من علاقات تاريخية ومصالح مشتركة.

كما اعرب الوزيران عن التطلع لعقد الجولة الرابعة عشر من المشاورات السياسية بين البلدين بالقاهرة في شهر فبراير على مستوي مساعدي وزيري الخارجية، فضلاً عن عقد الدورة الثامنة للجنة المُشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٦، مؤكدين أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية.

على صعيد آخر، التقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عقب اللقاء مع وزير الدولة الهندي، تناول فيه الشق الاقتصادى فى العلاقات الثنائية، حيث اكد الجانبان التطلع للعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري بين البلدين.