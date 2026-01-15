وزير الخارجية التركي: سنواصل المبادرات الدبلوماسية بشأن إيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية التركي، قال سنواصل المبادرات الدبلوماسية بشأن إيران والأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار.



وأوضح وزير الخارجية التركي، أننا نأمل تسوية الخلافات بين واشنطن وطهران عبر المفاوضات ونعارض أي حلول عسكرية.



وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين بمغادرة إيران برا من تركيا أو أرمينيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعلم ما سيكون عليه الرد المحتمل على إيران، لكنه يؤكد أنه لم يتخذ قرارًا بعد.

وقال الرئيس الأمريكي إنه بحاجة إلى الحصول على إحاطة دقيقة حول الوضع في إيران وعدد القتلى في وقت لاحق اليوم.