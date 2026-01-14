قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

استثمارات تاريخية.. 100 مليار ليرة لتعزيز البنية التحتية للطيران في تركيا

تركيا
أحمد عبد القوى

أعلنت الخطوط الجوية التركية الوطنية التابعة للحكومة التركية عن إطلاق برنامج استثماري شامل بقيمة 100 مليار ليرة تركية، يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع الجوي في الجمهورية التركية وتعزيز كفاءة العمليات المرتبطة بالنقل الجوي والشحن والخدمات المساندة. ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية الدولة طويلة الأجل لتحديث قطاع الطيران ودعم مكانة تركيا كمركز إقليمي ودولي للطيران.

ويتضمن البرنامج تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مواقع متعددة، في مقدمتها مطار إسطنبول، الذي يُعد المركز الرئيسي لعمليات الخطوط الجوية التركية. وتشمل هذه المشروعات تطوير مرافق الشحن الجوي، وتوسعة قدرات الصيانة الفنية للطائرات والمحركات، وإنشاء مراكز متقدمة للتموين، إلى جانب الاستثمار في البنية الرقمية ومراكز البيانات، ومرافق التدريب المتخصص للطيران.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى رفع الطاقة التشغيلية، وتحسين كفاءة الخدمات، ودعم النمو المستدام للقطاع، بما ينسجم مع خطط التوسع المستقبلية. كما من المتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني.

وتؤكد الخطوط الجوية التركية أن هذا البرنامج الاستثماري يمثل خطوة محورية في دعم البنية التحتية الجوية التركية، وترسيخ دور الناقل الوطني كأحد العناصر الأساسية في منظومة النقل والاقتصاد في البلاد.

