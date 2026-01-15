قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12
شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صادرات غذائية بـ22.3 مليون دولار.. مصر تعزز حضورها في السوق الإيفواري

المجلس التصديري للصناعات الغذائية
المجلس التصديري للصناعات الغذائية
ولاء عبد الكريم

افتتح المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الخميس فعاليات اللقاءات الثنائية (B2B) للبعثة التجارية المصرية إلى جمهورية كوت ديفوار، والتي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير 2026، بمشاركة واسعة من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، ونخبة من المستوردين والموزعين الإيفواريين، إلى جانب شركاء أعمال من عدد من دول غرب أفريقيا.


وتُنظم البعثة بالتعاون مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في أبيدجان، والسفارة المصرية في كوت ديفوار، وسفارة كوت ديفوار بالقاهرة، وذلك ضمن منظومة تكامل مؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبالتنسيق التنظيمي مع شركة KONZEPT للمعارض والمؤتمرات، وشركة DZ Consulting الاستشارية الإيفوارية.


وشهد افتتاح اللقاءات الثنائية حضورًا دبلوماسيًا وتجاريًا رفيع المستوى، حيث ألقى السفير شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار، كلمة افتتاحية أشاد خلالها بجودة وتنوع المنتجات المصرية المشاركة في البعثة، مؤكدًا أن ما تقدمه الشركات المصرية يعكس التطور الملحوظ الذي شهدته الصناعة الغذائية المصرية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية من حيث الجودة والسعر والالتزام بالمواصفات.
وأكد السفير أن العلاقات المصرية–الإيفوارية تمثل نموذجًا للتعاون جنوب–جنوب، مشيرًا إلى أن كوت ديفوار تُعد من أهم الاقتصادات الصاعدة في غرب أفريقيا، وأن السوق الإيفواري يتمتع بفرص واعدة أمام المنتجات المصرية، لا سيما في ظل القبول المتزايد للمنتج المصري لما يتمتع به من مرونة وقدرة على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.


كما شهد الافتتاح كلمة للسيد Issa Dramé، ممثل الجانب الإيفواري وخبير التنمية بالبنك الدولي، الذي أكد عمق العلاقات بين مصر وكوت ديفوار، وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في إطار التنمية المتبادلة والتكامل الإقليمي. وأشاد بجودة التنظيم، وبمستوى الشركات المصرية المشاركة وتنوع منتجاتها، معتبرًا أن هذه اللقاءات الثنائية تمثل نموذجًا عمليًا لدور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الأفريقية–الأفريقية.


وفي كلمته الافتتاحية الرسمية، أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة استخبارات السوق بالمجلس، أن هذه البعثة تمثل ترجمة عملية لرؤية المجلس في تعميق النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، والانتقال من التصدير القائم على الفرص العارضة إلى التصدير القائم على المعرفة بالسوق وبناء الشراكات المستدامة.


وأوضح أن المجلس حرص على اختيار شركات تمتلك القدرة على التوريد المنتظم وتمثيل قطاعات تتوافق مع الطلب الفعلي في السوق الإيفواري، إلى جانب دمج قطاع الصناعات الغذائية مع قطاعات التعبئة والتغليف والطباعة، بما يضمن تقديم حلول متكاملة للأسواق المستهدفة. وأضاف أن برنامج البعثة لا يقتصر على اللقاءات الثنائية فقط، بل يشمل زيارات للأسواق، ودراسة ذوق المستهلك، ومستويات الأسعار، والرسوم الجمركية والضرائب، وهيكل التسعير، وتكاليف الشحن، ومناقشة عقود الوكالة والتوزيع، بما يدعم اتخاذ قرارات تصديرية مدروسة.


كما استعرض الدكتور تميم الضوي أهمية قطاع الصناعات الغذائية المصري بالأرقام، ومعدلات النمو المحققة، وأبرز القطاعات التي تحتل فيها مصر مراكز متقدمة عالميًا في التصدير، إضافة إلى معدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس ثقة الأسواق العالمية في المنتج الغذائي المصري.

وأكد المجلس أن كوت ديفوار تُعد من أهم الدول الفرنكفونية في غرب أفريقيا، حيث احتلت المركز 48 ضمن أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025. وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كوت ديفوار خلال هذه الفترة نحو 22.3 مليون دولار، بمعدل نمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبإجمالي كميات بلغت 204.4 ألف طن.


وشملت أهم السلع المصدرة مخاليط عطرية ومركزات لصناعة المشروبات الغازية بقيمة 6.99 مليون دولار، وسكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 3.26 مليون دولار، وخمائر بقيمة 2.62 مليون دولار، وملح الطعام بقيمة 1.92 مليون دولار، ومحضرات لحوم بقيمة 1.14 مليون دولار، وبصل مجفف بقيمة 1.10 مليون دولار، إلى جانب المكرونة والبسكويت ومحضرات الحبوب والنشا وصلصة الطماطم والزيوت والألبان والعصائر والخضروات والبطاطس المجمدة.
 

وعلى مستوى التجارة الكلية، بلغ إجمالي صادرات مصر من مختلف السلع إلى كوت ديفوار نحو 309 ملايين دولار في عام 2024، محققة فائضًا في الميزان التجاري لصالح مصر قدره 271 مليون دولار، وفقًا لبيانات الجانب الإيفواري، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين.
وتهدف البعثة إلى فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية، وتعزيز النفاذ المستدام إلى أسواق غرب أفريقيا، وتعريف الشركات بذوق المستهلك الإيفواري، وتحليل المنافسين ومستويات الأسعار، ودراسة أنماط التعبئة والتغليف المناسبة، وشرح الرسوم الجمركية والضرائب ومتطلبات النفاذ، إلى جانب دعم إبرام عقود الوكالة والتوزيع.


وتأتي هذه البعثة في وقت تشهد فيه القارة الأفريقية تحولات هيكلية في أنماط الاستهلاك والتجارة، بما يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعميق الشراكات الاقتصادية الأفريقية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري وتحقيق نمو مستدام للصادرات خلال المرحلة المقبلة.

المشروبات الغازية صادرات الصناعات الغذائية المنتج الغذائي المصري الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

ترشيحاتنا

الدكتور محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الناصري

في ذكرى الزعيم الخالد.. العربى الناصرى: جمال عبد الناصر مشروع أمة لا ذكرى عابرة

النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية

عمرو فهمي: قوة دور مصر للانتقال بالمرحلة الثانية لاتفاق غزة بادرة أمل للفلسطينيين

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمود فوزي يشيد بجهود «الخارجية» ومختلف مؤسسات الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان

بالصور

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد