ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
حوادث

استدعاء مُعلمة الألومنيوم للتحقيق معها فى واقعة تصفية عين تلميذ بنجع حمادى

الطفل المصاب
الطفل المصاب

قررت جهات التحقيق بقنا، استدعاء المعلمة المتهمة بالتسبب فى الإصابة التى لحقت بعين الطفل عمر ياسر، للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهام من قبل والد الطفل.

وكان ولى أمر التلميذ عمر ياسر، بالصف الأول الابتدائي، تقدم ببلاغ ضد معلمة بمدرسة ابتدائية بنجع حمادى، يتضرر فيها من إحداث عاهة مستديمة بالعين اليمنى لابنه، بعدما تعدت عليه بالضرب على وجهه.

وأشار والد التلميذ المصاب، إلى أن ابنه جاء إلى المنزل وعليه علامات تورم على الوجه والعين، فتوجه به مباشرة إلى المستشفى، والتى أفادت بأن قرنية العين اليمنى تم تصفيتها.

من جانبه قرر الدكتور عفت وزيرى، مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، فتح تحقيق عاجل بشأن إصابة  التلميذ عمر ياسر بمدرسة اللغات الابتدائية بالالومنيوم، مع إبلاغ حماية الطفل، و تشكيل لجنة عليا من الشؤون القانونية لاستكمال التحقيقات.

كما قررت الإدارة التعليمية، تفريغ كاميرات  المراقبة بالمدرسة، للوصول إلى الحقيقية وتحديد المسئولية المباشرة عن ارتكاب الواقعة، لاتخاذ ما يلزم قانونياً.

فيما فتحت مديرية التربية والتعليم بقنا، تحقيق عام فى الواقعة لكشف الملابسات والتداعيات، واتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المعلمة حال ثبوت التهمة الموجهة إليها.

قنا تصفية عين تلميذ معلمة الألومنيوم نجع حمادى قرنية العين اليمنى

