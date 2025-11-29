استدعاء مُعلمة الألومنيوم للتحقيق معها فى واقعة تصفية عين تلميذ بنجع حمادى

قررت جهات التحقيق بقنا، استدعاء المعلمة المتهمة بالتسبب فى الإصابة التى لحقت بعين الطفل عمر ياسر، للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهام من قبل والد الطفل.

وكان ولى أمر التلميذ عمر ياسر، بالصف الأول الابتدائي، تقدم ببلاغ ضد معلمة بمدرسة ابتدائية بنجع حمادى، يتضرر فيها من إحداث عاهة مستديمة بالعين اليمنى لابنه، بعدما تعدت عليه بالضرب على وجهه.

وأشار والد التلميذ المصاب، إلى أن ابنه جاء إلى المنزل وعليه علامات تورم على الوجه والعين، فتوجه به مباشرة إلى المستشفى، والتى أفادت بأن قرنية العين اليمنى تم تصفيتها.

من جانبه قرر الدكتور عفت وزيرى، مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، فتح تحقيق عاجل بشأن إصابة التلميذ عمر ياسر بمدرسة اللغات الابتدائية بالالومنيوم، مع إبلاغ حماية الطفل، و تشكيل لجنة عليا من الشؤون القانونية لاستكمال التحقيقات.

كما قررت الإدارة التعليمية، تفريغ كاميرات المراقبة بالمدرسة، للوصول إلى الحقيقية وتحديد المسئولية المباشرة عن ارتكاب الواقعة، لاتخاذ ما يلزم قانونياً.

فيما فتحت مديرية التربية والتعليم بقنا، تحقيق عام فى الواقعة لكشف الملابسات والتداعيات، واتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المعلمة حال ثبوت التهمة الموجهة إليها.