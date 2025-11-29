البرلمان الأوروبي: استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام تثبت قدرتها على القيادة وقت المواقف الحاسمة

عرض الإعلامي أحمد موسى، جانب من كلمة بينا بيتشيرنو نائبة رئيس البرلمان الأوروبي خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر ، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقالت :" بدون السلام تصبح مشروعات التعاون أكثر هشاشة ويجب أن ندعم بإصرار وحسم وشجاعة عملية السلام التي بدأت في قمة شرم الشيخ ".

وأكملت :" استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام تثبت قدرة مصر على القيادة وقت المواقف الحاسمة وأوروبا تؤكد انها تدعم عملية السلام وسوف تنفذ كل بنودها ".



وفي ذات السياق، أكد الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة “ صدى البلد”: "الأوروبيون والعرب في الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط تحدثوا عن أدوار الرئيس السيسي ومجهوداته ومساهماته وتدخله في حل أزمات الشرق الأوسط ".



وأضاف موسى: "الجميع كان يتحدث عن قمة السلام في شرم الشيخ ودور مصر في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".



وتابع موسى، أن ممثل الجزائر في المنتدى أشاد بجهود مصر من اجل وقف إطلاق النار في غزة .