قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البرلمان الأوروبي: استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام تثبت قدرتها على القيادة وقت المواقف الحاسمة

نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي
نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي
هاني حسين

عرض الإعلامي أحمد موسى، جانب من كلمة بينا بيتشيرنو نائبة رئيس البرلمان الأوروبي خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر ، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقالت :" بدون السلام تصبح مشروعات التعاون أكثر هشاشة  ويجب أن ندعم بإصرار وحسم وشجاعة عملية السلام التي بدأت في قمة شرم الشيخ ".

وأكملت :" استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام تثبت قدرة مصر على القيادة وقت المواقف الحاسمة وأوروبا تؤكد انها تدعم عملية السلام وسوف تنفذ كل بنودها ". 


وفي ذات السياق، أكد الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة “ صدى البلد”: "الأوروبيون والعرب  في الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط تحدثوا عن أدوار الرئيس السيسي ومجهوداته ومساهماته وتدخله في حل أزمات الشرق الأوسط ".
 

وأضاف موسى: "الجميع كان يتحدث عن قمة السلام في شرم الشيخ ودور مصر في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".


وتابع موسى، أن ممثل الجزائر في المنتدى أشاد بجهود مصر من اجل وقف إطلاق النار في غزة .

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو مصر البرلمان الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

مياه الجيزة : الحفاظ على جودة الخدمات ركيزة لضمان انتظام العمل

الاقتصاد المصري

ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 29-11-2025

بالصور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

فيديو

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد