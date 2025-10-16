محافظ أسيوط: استرداد 278 فدانًا خلال حملات إزالة التعديات بـ 8 مراكز |صور

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية في استرداد 278 فدانًا و18 قيراطًا و15 سهمًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب 375 مترا مربعا من المباني المخالفة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي تستهدف التصدي الحاسم لجميع أشكال التعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في 8 مراكز وأحياء هي: منفلوط، أبنوب، أسيوط، ساحل سليم، الفتح، صدفا، أبوتيج، وحي شرق أسيوط، وأسفرت عن إزالة 38 حالة تعد، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوقها كاملة دون تهاون.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الإزالات شملت 16 حالة تعدي على أراضي تقنين تابعة للتعمير بمركز منفلوط، و6 حالات بمركز أبنوب على أراضٍ زراعية، و7 حالات بمركز أسيوط، و3 حالات بالقوصية، إضافة إلى حالتين بمركز ساحل سليم على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي، وحالة واحدة في كل من مراكز الفتح وصدفا وأبوتيج، فضلًا عن إزالة حالة تعدي بحي شرق مدينة أسيوط.

وأكد المحافظ أن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي تجرى خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، يتم بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن الحملات مستمرة على مدار الساعة باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان سرعة التنفيذ وفرض هيبة الدولة.

وأضاف أن الدولة ماضية بكل حزم في استكمال إزالة كافة التعديات واسترداد كل شبر من أملاكها، مؤكدًا أن التعامل مع أي مخالفة جديدة سيكون فوريًا وحاسمًا دون تهاون.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).