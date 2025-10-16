قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية
الوزير: إنشاء أول مصنع لـ ألستوم خارج فرنسا لإنتاج هياكل وسائل النقل في مصر
"جبالي": قمة السلام حدث استثنائي.. والقيادة المصرية أثبتت أن الثبات على المبدأ ليس خيارًا
بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. التحالف الوطني يطلق قافلة السلام من مصر لغزة | صور
محافظ أسيوط: استرداد 278 فدانًا خلال حملات إزالة التعديات بـ 8 مراكز |صور

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية في استرداد 278 فدانًا و18 قيراطًا و15 سهمًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب 375 مترا مربعا من المباني المخالفة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي تستهدف التصدي الحاسم لجميع أشكال التعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء.

 الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في 8 مراكز وأحياء هي: منفلوط، أبنوب، أسيوط، ساحل سليم، الفتح، صدفا، أبوتيج، وحي شرق أسيوط، وأسفرت عن إزالة 38 حالة تعد، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوقها كاملة دون تهاون.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الإزالات شملت 16 حالة تعدي على أراضي تقنين تابعة للتعمير بمركز منفلوط، و6 حالات بمركز أبنوب على أراضٍ زراعية، و7 حالات بمركز أسيوط، و3 حالات بالقوصية، إضافة إلى حالتين بمركز ساحل سليم على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي، وحالة واحدة في كل من مراكز الفتح وصدفا وأبوتيج، فضلًا عن إزالة حالة تعدي بحي شرق مدينة أسيوط.

وأكد المحافظ أن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي تجرى خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، يتم بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن الحملات مستمرة على مدار الساعة باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان سرعة التنفيذ وفرض هيبة الدولة.

وأضاف أن الدولة ماضية بكل حزم في استكمال إزالة كافة التعديات واسترداد كل شبر من أملاكها، مؤكدًا أن التعامل مع أي مخالفة جديدة سيكون فوريًا وحاسمًا دون تهاون.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  (16528).

أسيوط إزالة التعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة المتغيرات المكانية الموجة الـ27 لإزالة التعديات البناء العشوائي

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

طارق الشناوي يرد على منتقدي «السجادة الحمراء» بمهرجان الجونة: «الفن مش بس فساتين»

الأمم المتحدة: دعوات لإنهاء الأعمال العدائية بين باكستان وأفغانستان

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعقد جلسة أمنية اليوم بشأن قطاع غزة

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

